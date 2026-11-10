Scioperi dei trasporti novembre 2026: il calendario completo con date e giornate critiche

Novembre 2026 si conferma un mese complicato per chi viaggia in Italia. Treni, aerei e trasporto pubblico locale saranno interessati da numerosi scioperi, con una concentrazione particolarmente significativa tra venerdì 20 e domenica 22 novembre.

Il calendario, aggiornato al 10 novembre, comprende mobilitazioni nazionali e locali. Come sempre, orari e modalità possono subire modifiche, revoche o differimenti.

Scioperi 10 e 11 novembre

Martedì 10 novembre sono previste diverse agitazioni. A Cosenza, il personale Busitalia Rail Service si ferma dalle 9.59 alle 13.59. A Messina, invece, lo sciopero di ATM è previsto dalle 16 alle 20. Interessato anche il trasporto ferroviario delle merci: il personale SBB Cargo Italia è coinvolto in uno stop nazionale tra il 10 e l’11 novembre.

Venerdì 13 novembre: sciopero ATM Milano e ATVO Venezia

La prima giornata particolarmente delicata sarà venerdì 13 novembre. A Milano è previsto uno sciopero di 24 ore del personale delle società del gruppo ATM, con possibili conseguenze su metropolitana, autobus e tram.

Sciopero di 24 ore anche per ATVO a Venezia. Le effettive fasce garantite dovranno essere controllate attraverso le comunicazioni delle singole aziende.

Sabato 14 novembre: stop dei mezzi a Bari

Sabato 14 novembre sarà interessato il trasporto pubblico di Bari. Il personale AMTAB ha proclamato uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00, con servizi garantiti nelle fasce previste.

Lunedì 16 novembre: sciopero ANM a Napoli

Disagi anche a Napoli lunedì 16 novembre. Il personale ANM si fermerà per quattro ore, dalle 11 alle 15. Lo sciopero potrà quindi interessare autobus, metropolitana e funicolari gestiti dall’azienda, secondo le modalità che saranno comunicate prima della protesta.

Venerdì 20 novembre: sciopero generale

La giornata più importante da segnare sul calendario è venerdì 20 novembre.

È stato proclamato dalla Cgil uno sciopero generale nazionale che coinvolge settori pubblici e privati e interessa anche i trasporti.

Per il settore ferroviario lo stop del personale del Gruppo FS è previsto dalle 21 del 19 novembre alle 20.59 del 20 novembre, mentre per Italo-NTV la mobilitazione interessa la giornata del 20 novembre.

Coinvolti, con modalità differenti, anche trasporto pubblico locale, settore aereo, taxi, NCC, trasporto marittimo, porti, merci e logistica.

Treni a rischio anche il 20 e 21 novembre

La situazione ferroviaria sarà resa ancora più complessa da ulteriori scioperi. Dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre è previsto uno stop nazionale di 23 ore del personale delle imprese ferroviarie.

Nella stessa fascia è prevista anche una mobilitazione del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il 21 novembre è inoltre programmato uno sciopero del personale RFI della manutenzione nell’area di Verona dalle 9.01 alle 17.

Chi deve viaggiare in treno tra il 19 e il 21 novembre dovrà quindi prestare particolare attenzione.

Sabato 21 novembre, sciopero ENAV

Sabato 21 novembre sarà una giornata delicata anche per chi vola. Il personale ENAV ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13 alle 17.

Nella stessa giornata saranno interessate anche alcune aziende del trasporto pubblico locale.

Domenica 22 novembre: Malpensa e Venezia

La sequenza di giornate difficili si concluderà, almeno secondo il calendario attuale, domenica 22 novembre.

All’aeroporto di Milano Malpensa è previsto uno sciopero di 24 ore del personale ENAV, dalle 00.01 alle 24.00.

Sempre per l’intera giornata si fermerà parte del personale della sicurezza Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Possibili quindi ritardi e modifiche operative ai voli.

Le giornate più critiche di novembre

Per chi deve spostarsi, il periodo da monitorare con maggiore attenzione è quello compreso tra giovedì sera 19 e domenica 22 novembre.

In pochi giorni si sovrappongono infatti sciopero generale, agitazioni ferroviarie nazionali e scioperi nel settore aereo.

Prima di partire è consigliabile verificare le comunicazioni aggiornate di Trenitalia, Italo, delle compagnie aeree e delle aziende di trasporto pubblico coinvolte.