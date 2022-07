Calabria, diverse trombe marine avvistate al largo di Vibo Valentia e Reggio: a Pizzo devastati lidi e stabilimenti. FOTO e VIDEO

Fonte Rete Meteo Amatori

Dopo settimane di caldo e afa, una violentissima ondata di maltempo ha colpito buona parte del paese. In Calabria nelle ultime ore si sono abbattute piogge torrenziali accompagnate da fortissime raffiche di vento e trombe marine avvistate al largo di Capo Vaticano. Diversi i danni e i disagi arrecati alla popolazione.

Maltempo Calabria: acquazzoni e perfino un tornado lungo la costa

L'intensa ondata di caldo africano in Calabria è stata smorzata dall'arrivo del maltempo. Le previsioni meteo dei giorni scorsi avevano segnalato uno stravolgimento climatico con la regione letteralmente travolta da un'ondata di maltempo. Piogge ed acquazzoni, anche di forte intensità, si sono abbattuti in Calabria facendo registrare danni e disagi. Nelle ultime ore, infatti, tutta la regione è stata travolta da nubifragi, grandinate e vento impetuoso.

Nella città di Cosenza sono caduti 24mm di pioggia e le temperature sono diminuite a 16°. Non solo, nel vibonese si sono registrati nubifragi con 50mm di acqua caduta sulle Serre. Al largo della costa di Capo Vaticano, invece, avvistata una spettacolare tromba marina. Per fortuna il fenomeno ha riguardato il mare aperto senza arrivare alla terra ferma.

A Cosenza, invece, nelle prime ore del mattino si è registrato un violentissimo acquazzone che ha bloccato la città. In alcune zone è andata via la corrente elettrica isolando i cittadini per diverse ore.

Dopo il maltempo in Calabria è iniziata la conta dei danni

L'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria ha causato anche la chiusura dell’autostrada A2 fra Torano e Mongrassano per la caduta della tettoia di uno stabilimento portata via dal vento. Le fortissime raffiche di vento hanno evulso anche delle tende da sole lungo la costa cosentina.

Tantissime le segnalazioni e le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco chiamati ad una serie di interventi d'urgenza per criticità legate ad allagamenti di sottopassaggi e caduta di alberi in strada. Anche nel Vibonese ci sono stati interventi da parte dei pompieri e vigili del fuoco, ma per fortuna non si segnalano feriti e danni alle persone.

Dopo il maltempo è il momento di contare i danni. Per fortuna non si registrano feriti, ma la pioggia torrenziale ha sradicato alcuni alberi che non hanno retto alla forza della tempesta. A Viale della Repubblica a Cosenza un albero ha bloccato il traffico cittadino dopo essere caduto su una automobile parcheggiata. Il forte vento ha causato anche la chiusura del tratto autostradale A2 fra Torano e Mongrassano senza contare i tantissimi allagamenti nella zona di Vibo Valentia. Tantissimi i disagi ai cittadini, ma al momento non si segnalano feriti.