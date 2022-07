Meteo: maltempo, bomba d’acqua su Napoli, fulmini su Roma, forte vento su Firenze: la situazione ed i danni

L'ondata di calore delle ultime settimane ha lasciato spazio al maltempo. Nelle ultime ore buona parte del paese ha fatto i conti col maltempo scandito da piogge e rovesci, localmente anche intensi, che hanno spinto la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta arancione e gialla in diverse regioni del Centro-Sud. Ecco la situazione.

Maltempo Campania: bomba d'acqua e allagamenti

Notte di piogge e tempeste in buona parte dell'Italia. Un'ondata di maltempo si è abbattuta lungo tutto lo stivale colpendo principalmente le regioni del Centro-Sud. A cominciare dalla Campania colpita da una bomba d'acqua che non ha risparmiato nessuna provincia. Da Napoli a Salerno passando per Avellino, Benevento e Caserta, la bomba d'acqua ha fatto registrare danni di vario tipo. Diversi gli allagamenti e gli alberi caduti che hanno costretto gli uomini dell'Anas e i Vigili del Fuoco ad una serie di interventi d'urgenza. Per fortuna non si registrano feriti né rallentamenti alla circolazione, ma l'allerta gialla permane.

La città di Napoli ha registrato una serie di allagamenti su via Reggia di Portici e via Nuova Marina, mentre ad Avellino sono diverse le segnalazioni di alberi caduti e strade allagate. Nel cuore della notte fulmini anche tra Caserta e Benevento.

Maltempo: pioggia e fulmini anche a Roma e Firenze

Il maltempo non ha risparmiato neppure la città di Roma. La Capitale è stata travolta da un fortissimo temporale con una serie di danni e disagi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Anche nella città di Firenze la pioggia ha causato danni di vario tipo con i vigili del fuoco chiamati a più di cento interventi d'urgenza non solo nella capitale, ma anche a Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta. Le segnalazioni da parte dei cittadini riguardavano alberi caduti, rami pericolanti e il crollo di cornicioni.

Poco fa a Roma e dintorni c'è stato uno dei temporali più intensi della storia recente come dimostra questa foto scattata da Tivoli in direzione della Capitale. L'attività elettrica era accompagnata da raffiche di vento davvero notevoli. #maltempo pic.twitter.com/H9iv38tRR7 — Marco M.M. (@MMmarco0) July 8, 2022

A Bibbiena si è registrata una fortissima grandinata, ma al momento sembrerebbero non esserci danni come sottolineato dal sindaco Filippo Vagnoli sui social: "da un primo giro non si riscontrano ingenti danni se non qualche piccolo allagamento. Si raccomanda la massima prudenza fino a fine allerta meteo". Il maltempo si è fatto sentire anche a Bologna dove una tempesta di pioggia e vento ha costretto gli Iron Maiden ad annullare il concerto al Sonic Park di Bologna.