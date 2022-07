Allerta meteo arancione e gialla per temporali improvvisi e intensi per domani, 8 luglio: le regioni interessate

Dopo le intense ondate di calore che per settimane hanno colpito il nostro paese è tempo di piogge e rovesci. Per la giornata di venerdì 8 luglio, infatti, la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico sul Molise orientale e buona parte della Puglia. Non solo, previsto anche uno stato di allerta gialla sulle seguenti regioni Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e restanti parti di Molise e Puglia.

Allerta arancione 8 luglio : le possibili criticità

La Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo di colore arancione per venerdì 8 luglio 2022. L'allerta, diramata per rischio temporali e idrogeologico, riguarda le regioni Molise e Puglia. Nello specifico l'allerta arancione riguarda le seguenti zone della Puglia:

Basso Fortore,

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro,

Cervaro e Carapelle,

Gargano e Tremiti,

Basso Ofanto,

Sub-Appennino Dauno,

Puglia Centrale Adriatica,

Bacini del Lato e del Lenne,

Puglia Centrale Bradanica.

Non solo, il bollettino di allerta arancione riguarda anche la zona litoranea del Molise.

Meteo allerta gialla Campania e altre regioni: le possibili criticità

La Protezione Civile ha diramato poi uno stato di allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in sette regioni. Tra queste c'è la Campania dove la Protezione Civile Regionale ha comunicato: "si prevedono, in queste aree, rovesci e temporali sparsi, puntualmente intensi. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. Quindi potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi. Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio".

La Protezione Civile campana ha invitato tutti gli enti competenti "a porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi Piani comunali". L'allerta in Campania riguarda: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese.

Per la giornata di venerdì 8 luglio 2022 l'allerta gialla è stata diramata anche in: