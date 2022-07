Meteo, il caldo intenso ha le ore contate. In arrivo sensibile calo termico, tutti i dettagli

C'è una data alla fine del caldo africano che da settimane ha colpito il nostro paese. Dopo tre lunghe ondate di caldo intenso, accompagnato da temperature da record che hanno sfiorato anche i 40-42°, è in arrivo un piccolo grande stravolgimento climatico. Ecco quando e dove.

Meteo, quando finisce il caldo?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano la momentanea fine dell'ondata di calore. Da giovedì 7 e venerdì 8 luglio, infatti, è previsto l'arrivo di un intenso fronte freddo che smorzerà l'Anticiclone Nord-Africano portando rovesci e temporali accompagnati, in alcuni casi, anche da grandine e forti raffiche di vento. La terza ondata di calore intenso che ha fatto toccare temperature di 40° al Centro-Sud è oramai agli sgoccioli visto che da giovedì 7 luglio è atteso il passaggio un intenso fronte freddo in arrivo dal Nord Europa complice la perturbazione n.3 di luglio.

L'arrivo del vortice di aria fredda sarà accompagnato anche da rovesci e temporali che dapprima si faranno sentire nelle zone di Nord-Est per poi spingersi anche al Centro-Sud grazie ad una intensificazione dei venti settentrionali. Non solo, in calo anche le temperature che scenderanno, lungo tutto lo stivale, di anche 5-10°. Per il secondo fine settimana di luglio le previsioni segnalano un fine settimana di sole e bel tempo da Nord a Sud con la presenza di vento e temperature in media con i valori del periodo.

Meteo, le previsioni di giovedì 7 e venerdì 8 luglio

Ma come saranno le previsioni meteo dei prossimi? Per la giornata di giovedì 7 luglio bel tempo e sole nelle prime ore del mattina ad eccezione delle zone di Nord-Est e della Calabria dove è previsto un annuvolamento. Già dalle prime ore del pomeriggio si segnala un clima instabile con piogge e temporali di carattere sparso su Triveneto, Appennino settentrionale e aree interne del Centro-Sud. Al Centro-Sud persiste il caldo con la colonnina di mercurio che non scenderà al di sotto dei 37-38°.

Anche la giornata di venerdì 8 luglio è all'insegna del bel tempo. Clima e sole perlopiù lungo tutto lo stivale ad eccezione di alcune regioni dove potrebbe verificarsi una passeggera instabilità climatica. In Calabria e nord Sicilia, infatti, previsti annuvolamenti con possibili rovesci o temporali localmente intensi. In calo le temperature da Nord a Sud a conferma che, almeno per il momento, possiamo dire addio al caldo e all'afa!