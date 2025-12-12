FacebookInstagramXWhatsApp

  Bonus luce da 55 euro: requisiti e modalità per richiederlo

Bonus luce da 55 euro: requisiti e modalità per richiederlo

Un nuovo aiuto economico per le famiglie in difficoltà prevede un bonus energia di 55 euro in aggiunta al bonus sociale. Requisiti e modalità per richiedere l'incentivo che alleggerisce le bollette.
Calendario12 Dicembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it
Il nuovo anno porterà un contributo extra sulle bollette della luce. Il bonus di 55 euro sarà destinato ad alcune categorie di contribuenti: ecco chi potrà beneficiarne e come richiederlo.

Bonus Luce: un nuovo aiuto contro il caro energia

A partire dal 2026, le famiglie italiane più in difficoltà potranno contare su un nuovo incentivo economico per alleggerire il peso delle bollette della luce. Il governo ha introdotto un bonus annuale aggiuntivo di 55 euro che si affiancherà al già esistente bonus sociale, offrendo così un sostegno concreto a chi si trova in condizioni di fragilità economica.

Questa iniziativa, inserita nel decreto energia, nasce dalla volontà di ampliare la protezione sociale in un periodo di forti rincari nei costi dell'energia elettrica. Il costo della misura, pari a 250 milioni di euro, sarà coperto dalla Cassa per i servizi energetici e  ambientali, senza impatto diretto sul bilancio dello Stato.

Destinatari e modalità di accesso al bonus 55 euro

La nuova misura è pensata per le famiglie con un  Isee non superiore a 15.000 euro, ma anche per quei nuclei familiari numerosi, con almeno quattro figli a carico, e un Isee fino a 20.000 euro. In questo modo, la platea dei beneficiari si amplia notevolmente, arrivando a coinvolgere circa 4.5 milioni di famiglie su tutto il territorio nazionale. Questa cifra emerge dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto legge, sottolineando l'attenzione rivolta dal governo alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il bonus sarà accreditato in maniera automatica a chi già usufruisce del bonus sociale. Non occorrerà quindi fare nessuna domanda, ma sarà sufficiente presentare una richiesta Dsu all'Inps e ottenere un Isee che rientri nelle fasce consentite per l'accesso all'incentivo. Questo sistema punta a rendere la procedura semplice e immediata, evitando così lungaggini burocratiche o il rischio di esclusione per chi avrebbe invece diritto al beneficio.

