Passaporti 2025: addio al bollettino, nuove modalità di pagamento dal 1° dicembre

Calendario2 Dicembre 2025 - ore 16:09 - Redatto da Meteo.it
Novità in arrivo dal 1 dicembre 2025 per la richiesta dei passaporti. In particolare cambiano le modalità di pagamento per il rilascio del passaporto. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Passaporti 2025, tutte le novità

Dal 1 dicembre 2025 entrano in vigore le nuove modalità per il pagamento del passaporto. Addio al pagamento tramite il tradizionale bollettino che viene rimpiazzato da sistemi digitali e tracciabile tramite la piattaforma PagoPa. Si tratta di una misura che rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici, volto a snellire le procedure e ad allineare la Pubblica Amministrazione ai più recenti standard tecnologici.

Il passaggio del vecchio e tradizionale bollettino postale al pagamento per il rilascio del passaporto elettronico tramite il pagamento digitale sulla piattaforma PagoPa segna non solo un cambiamento importante e al passo dei tempi, ma anche un incremento dei costi. Il nuovo contributo previsto per il rilascio del passaporto, infatti, passa da 42,50 euro a 42,70 euro con un aumento di 0,20 centesimi. Dove pagare il bollettino per il rilascio del passaporto?

Dati richiesti e come si paga per il rilascio del passaporto

Il pagamento per richiedere il rilascio del passaporto 2025 può essere effettuato negli Uffici Postali, ma anche presso gli sportelli bancari degli istituti aderenti al servizio. Non solo, il pagamento può anche essere effettuato recandosi in una delle tantissime tabaccherie e ricevitorie che offrono il servizio PagoPa oppure semplicemente online collegandosi dalle piattaforme delle Poste o del proprio istituto bancario.

Il passaggio dal tradizionale bollettino postale al pagamento tramite PagoPa è stato introdotto ridurre i tempi di attesa e a semplificare la gestione delle pratiche, offrendo un servizio più immediato e facilmente accessibile. Ricordiamo che per effettuare il pagamento per il rilascio del passaporto tramite PagoPa è necessario fornire il nome e cognome dell'interessato e il codice fiscale.

