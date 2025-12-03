Le piante da potare a dicembre prima del gelo

Dicembre è un mese cruciale per la cura del giardino, soprattutto quando si tratta di preparare le piante all'arrivo del gelo. In questo periodo, la potatura assume un ruolo fondamentale per garantire la salute e la forza delle piante durante l'inverno e favorire una vigorosa ripresa vegetativa a primavera.

Quali piante potare prima del freddo intenso

Prima che le temperature scendano drasticamente, è importante intervenire su alcune varietà di piante, che beneficiano di una potatura anticipata.

Tra le piante che richiedono la potatura a dicembre figurano molte varietà di arbusti a fioritura primaverile, come il viburno e il forsizia, che vengono potati subito dopo la fioritura per stimolare la produzione di nuovi rami. Anche le rose, soprattutto quelle antiche e rampicanti, ossono essere potate in questo periodo per eliminare rami secchi o danneggiati e dare forma alla pianta.

Gli alberi da frutto, come meli, peri, mandorli e noccioli, traggono beneficio da una potatura leggera che consente di arieggiare la chioma e prevenire le malattie fungine proprio in un momento in cui la pianta è in riposo vegetativo.

Come potare piante e arbusti a dicembre

È fondamentale eseguire i tagli con attrezzi ben affilati e disinfettati, per evitare di trasmettere infezioni e facilitare la cicatrizzazione delle ferite. Asportare i rami secchi o danneggiati, e quelli poco produttivi, per stimolare una nuova crescita è fondamentale per garantire alle piante un ambiente più protetto e ordinato, pronto ad affrontare i rigori dell'inverno e a riprendere la propria attività con rinnovato vigore all'arrivo della bella stagione.

Un accorgimento utile consiste nel coprire i tagli più grandi con del mastice cicatrizzante, un rimedio tradizionale tramandato di generazione in generazione tra i giardinieri. Inoltre è consigliabile evitare di potare in giornate troppo umide o quando il terreno è gelato, per non stressare ulteriormente le piante.