Bambini e giardinaggio: un binomio troppo spesso sottovalutato

Trasmettere ai bambini il rispetto per la natura e per l’ambiente può aiutare non solo a salvaguardare il nostro pianeta, ma anche a favorire il loro benessere emotivo. Fare giardinaggio e altre attività all’aria aperta porta a essere più rilassati e ad apprezzare lo scorrere del tempo e delle stagioni. Insomma, un modo per crescere in maniera più serena e spensierata, magari trascorrendo tempo di qualità con amici o familiari.

Prendersi cura del verde per il nostro benessere

I bambini adorano trascorrere tempo all’aria aperta, giocare in giardino, divertirsi con l’acqua e sentire il contatto con la natura. Ed educare i bambini a fare giardinaggio è un ottimo modo per distrarli - almeno per un po' - dai dispositivi elettronici.

Inoltre, prendersi cura delle piante e della vegetazione responsabilizza i bambini e aiuta a comprendere che non è tutto immediato e scontato. In alcuni casi può essere anche molto utile per la dieta: dopo avere lavorato a lungo per coltivare una verdura, magari si potrà apprezzare ancora di più quel cibo.

Spesso si pensa che dedicarsi alla cura del giardino sia un’attività utile solo per gli adulti, ma in realtà anche i piccoli possono trarne grandi benefici sia dal punto di vista fisico ed emotivo. Tutto questo senza considerare che stare all’aria aperta aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare la concentrazione anche per le altre attività che si svolgono durante la giornata.