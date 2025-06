Come prendersi cura dei garofani, i fiori dalle mille sfumature

Foto da Wikipedia

Giardini e balconi fioriti sono sicuramente belli da vedere e donano un aspetto curato a ogni casa, ma talvolta richiedono molte attenzioni, rivelandosi un hobby poco adatto a chi non ha "il pollice verde". Fortunatamente ci sono anche piante e fiori facili da coltivare che possono colorare i nostri spazi all'aperto anche se non abbiamo molta dimestichezza con le specie vegetali, e i garofani rientrano tra questi.

Garofani, i fiori dai mille colori

Se avete avuto modo di osservare una pianta di garofani, sicuramente non avrete bisogno di leggere i motivi per cui queste piante sono perfette per addobbare ogni spazio esterno. Con i loro colori naturali impreziositi da tante sfumature, che vanno dal rosa al bianco, passando per il corallo e il rosso, sono talmente belli da essere molto apprezzati anche come fiori recisi.

Il garofano è una pianta perenne, destinata a sopravvivere più anni, che con la bella stagione offre il meglio di sé, con fioriture spettacolari e prolungate. Non si tratta solo di una pianta ornamentale, ma anche di una specie vegetale dal profumo intenso e delicato che sprigiona nell'aria un vago sentore di spezie.

Come coltivare i garofani in terra e in vaso

Se avete una zona del giardino esposta al sole del mattino potrete pensare di piantare il garofano in terra, mentre se disponete di un balcone o di un terrazzo potrete tranquillamente programmare la coltura della pianta in vaso. Se volete coltivare il garofano in giardino, dovete sapere che il momento migliore per la semina va da aprile a maggio, quando le gelate tardive sono ormai un lontano ricordo. Le nuove piantine cominceranno a fiorire l'anno successivo.

Per avere i fiori già nel primo anno è possibile piantare i garofani da seme nel periodo invernale, posizionando i vasi all'interno di un semenzaio e vicino a una finestra soleggiata. Il terreno dovrà essere ben drenato e alcalino, con una buona percentuale di calcio, magnesio e sodio.

I Dianthus carophyllus (questo è il nome scientifico del garofano) sono abbastanza resistenti alla siccità, ma necessitano di irrigazioni abbastanza regolari in primavera, quando si formano i boccioli. Le piantine più giovani potrebbero trarre vantaggio dall'aggiunta di un po' di fertilizzante a lenta cessione, da aggiungere all'acqua per l'innaffiatura ogni 15/20 giorni durante la bella stagione.

Per propagare i garofani, il miglior sistema è dato dalla talea. Dopo aver prelevato alcuni rametti sani dalla zona vicina alla base pianta, avendo cura di asportarli con un taglio netto effettuato appena sotto un nodo, togliere le foglie nella parte bassa lasciandone solo 3/4 in cima.

Successivamente posizionarli in un vaso in cui sarà stata inserita una miscela di terriccio e sabbia per un corretto drenaggio e attendere. I primi boccioli compariranno nel giro di 25/30 giorni. Il periodo migliore per dedicarsi alla propagazione del garofano per talea è quello che segue la fioritura.

Tra le principali malattie del garofano troviamo quelle fungine, che possono portare a problemi di ruggine della pianta, macchie fogliari e marciume dei fiori. Per prevenire i problemi è possibile evitare di innaffiare le piante dall'alto, distanziarle adeguatamente per favorire la circolazione dell'aria.

Questa varietà botanica è anche soggetta all'attacco di parassiti, compresi afidi, acari e larve, che possono manifestarsi con piccoli buchi nelle gemme. Per debellare gli insetti presenti è possibile intervenire manualmente o con alcuni prodotti naturali (come un po' di sapone di Marsiglia aggiunto all'acqua di innaffiatura).