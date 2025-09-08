Stasera, 8 settembre arriva il bacio Luna-Saturno: tutti i dettagli dello show celeste

Non avremmo neppure il tempo di abbassare lo sguardo visto che, ad appena 24 ore dall'eclissi totale di Luna, il nostro satellite naturale tornerà protagonista del cielo di settembre. Stasera si troverà vicino a Saturno, e i due corpi celesti ci regaleranno uno spettacolo che, almeno teoricamente, sarà visibile a occhio nudo.

Congiunzione Luna-Saturno, un evento non raro ma sempre affascinante

L'incontro tra Luna e Saturno nel firmamento non è certo un evento rarissimo, ma è pur sempre uno show a cui nessun appassionato di fenomeni celesti vorrebbe mai rinunciare. Quello di stasera, lunedì 8 settembre, avrà qualcosa che lo renderà ancora più appetibile di altri incontri che si verificano nel corso dell'anno.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) il nostro satellite naturale raggiungerà Saturno nella costellazione dei Pesci. Il momento migliore per dedicarsi all'osservazione sarà intorno alle 22:00.

La Luna, reduce dalla fase di Piena e dall'eclissi totale di ieri, apparirà completamente illuminata, investendo con il suo bagliore anche il Signore degli Anelli che, almeno teoricamente, dovrebbe essere visibile anche a occhio nudo.

Come sempre accade quando parliamo del Pianeta anellato però, l'uso di un buon binocolo (o meglio ancora di un telescopio) permetterà di scorgere anche i dettagli del corpo celeste, come gli anelli di Saturno, che in questo periodo appaiono molto sottili essendo orientati di taglio.

Ma non sarà questo l'unico motivo per cui sarebbe bene prepararsi all'osservazione dei corpi celesti muniti di un telescopio: il bis celeste infatti, si arricchirà di una presenza davvero insolita, visto che anche Nettuno si troverà nei paraggi. Per ammirare il terzetto però, sarà necessario avere una strumentazione adeguata, visto che il Pianeta più lontano del Sistema Solare non sarà assolutamente visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo dell'8 settembre ore 22:00 circa

Come scegliere il punto d'osservazione per vedere il bacio Luna-Saturno

La scelta del punto di osservazione giocherà un ruolo fondamentale nello spettacolo che i nostri occhi cattureranno stasera.

Per ammirare al meglio la congiunzione Luna-Saturno sarà innanzitutto poter contare su cieli liberi da nubi. In condizioni meteo favorevoli, ad essere avvantaggiati saranno gli skywatcher che sceglieranno di spostarsi un po' dai centri abitati. Le luci cittadine, con il loro inquinamento luminoso, rischiano di rovinare ogni spettacolo celeste, e quello di stasera non farà certo eccezione.

Saturno promette di regalarci molte emozioni nel cielo di settembre, e questo sarà solo l'antipasto. Non solo sarà visibile tutto il mese, ma sarà protagonista di moltissimi eventi celesti (tra cui un'occultazione) che ci porteranno diverse volte ad alzare lo sguardo verso il firmamento.