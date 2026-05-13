Asteroide 2026 JH2 in transito accanto alla Terra. Quanto sarà vicino: rischi?

Un nuovo corpo celeste sta passando nelle vicinanze del nostro Sistema Solare e ha attirato l’attenzione degli astronomi. L’asteroide, identificato con la sigla 2026 JH2, è stato scoperto solo di recente.

La sua individuazione è stata possibile grazie al lavoro di diversi osservatori specializzati. Tra questi figurano il Mount Lemmon Survey e il Farpoint Observatory situato a Eskridge. Questi strumenti e programmi di sorveglianza spaziale analizzano costantemente il cielo. L’obiettivo è sia scoprire nuovi oggetti cosmici sia tenere sotto controllo quelli potenzialmente pericolosi.

Asteroide 2026 JH2 in avvicinamento alla Terra: nessuno rischio

Il 18 maggio 2026 l’asteroide 2026 JH2 sarà protagonista di un passaggio ravvicinato nel sistema Terra-Luna, offrendo agli scienziati un’occasione importante di studio. Secondo le previsioni, il corpo celeste non rappresenterà alcun pericolo per il nostro pianeta. Il suo transito avverrà infatti a grande distanza, senza rischio di impatto.

Il primo avvicinamento significativo sarà con la Luna, attorno alle 18:51 UTC, con un margine di incertezza di circa cinque ore. In quel momento l’asteroide passerà a circa 0,00284 unità astronomiche dal satellite terrestre. Successivamente continuerà il suo percorso nello spazio dirigendosi verso la Terra.

Il punto di massima vicinanza al nostro pianeta è atteso intorno alle 21:23 UTC. In tale fase la distanza stimata sarà compresa tra 0,00058 e 0,00064 unità astronomiche. Sebbene questi valori possano sembrare estremamente ridotti su scala astronomica, non indicano una reale minaccia. Convertendo tali misure, il passaggio avverrà ad almeno 90.000 chilometri dalla Terra. Si tratta comunque di uno spazio molto ampio rispetto alle dimensioni del nostro sistema Terra-Luna. La distanza corrisponde infatti a circa un quarto di quella che separa la Terra dal nostro satellite naturale.

Come osservare il transito dell'asteroide 2026 JH2

Il passaggio ravvicinato dell’asteroide 2026 JH2 rappresenta una grande opportunità sia per la ricerca astronomica sia per gli appassionati. Nel momento di massima vicinanza, l’asteroide raggiungerà una magnitudine apparente di circa 11,5. Questa luminosità lo renderà visibile attraverso piccoli telescopi amatoriali sotto un cielo sufficientemente buio.

Chi non dispone di strumenti adeguati o non può osservare dal vivo a causa delle condizioni meteo avrà comunque una possibilità alternativa. Il Virtual Telescope Project offrirà infatti una diretta streaming dell’evento. La trasmissione inizierà intorno alle 19:45 UTC e permetterà di seguire il passaggio in tempo reale. In questo modo chiunque potrà assistere all’osservazione dell’asteroide.