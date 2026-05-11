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Due baci celesti illumineranno il cielo nei prossimi giorni: quando e come vederli

La Luna ci regala un bis di baci celesti: nelle prossime ore incontrerà prima Saturno e poi Marte. Gli eventi saranno, almeno teoricamente, visibili a occhio nudo.
Spazio11 Maggio 2026 - ore 10:39 - Redatto da Meteo.it
Spazio11 Maggio 2026 - ore 10:39 - Redatto da Meteo.it

Saranno ben due gli appuntamenti che la settimana appena iniziata regalerà agli appassionati di eventi celesti. Per due mattine quasi consecutive troveremo la Luna protagonista di baci spettacolari, entrambi (almeno teoricamente) visibili a occhio nudo.

Bis di baci celesti: la Luna protagonista di due congiunzioni

Quando parliamo di eventi celesti, sicuramente le congiunzioni occupano un posto d'onore. Si tratta di momenti in cui due o più oggetti del firmamento si trovano visivamente vicinissimi a noi che li osserviamo dalla Terra.

La distanza apparente fa sì che questi corpi celesti (che possono essere stelle, pianeti, o Luna) appaiano così vicini da riuscire quasi a sfiorarsi, anche se in realtà la loro distanza rimane notevole. Tuttavia l'effetto visivo è grande, tanto che quando parliamo di baci celesti nessun osservatore vorrebbe rinunciare a godersi lo spettacolo. E questa settimana gli spettacoli saranno addirittura due, entrambi con la Luna protagonista.

La Luna bacia Saturno il 13 maggio

La prima delle due albe speciali è attesa per il 13 maggio, quando il nostro satellite naturale apparirà incredibilmente vicino a Saturno. L'incontro avverrà nelle primissime ore del mattino, e gli skywatcher disposti a puntare la sveglia intorno alle 4:30 potranno godere di uno spettacolo davvero straordinario.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) poco prima dell'alba del 13 maggio una sottile falce di Luna calante sorgerà a Est, seguita a breve distanza dal Signore degli Anelli. Mentre il nostro satellite sarà nella costellazione dei Pesci, Saturno si troverà in quella della Balena.

Sarà un bacio celeste che, almeno teoricamente, potremmo vedere anche a occhio nudo, anche se la scelta di dotarsi di un telescopio permetterà non solo di ammirare meglio i dettagli del Pianeta Anellato, ma anche di scorgere, poco distante dalla Luna, il fuggente Nettuno.

©Stellarium - cielo del 13 maggio ore 4:30 circa

La Luna bacia Marte nel cielo di maggio

Dopo aver incontrato Saturno, il nostro satellite naturale saluterà Marte. L'incontro tra la Luna e il Pianeta Rosso è atteso per venerdì 15 maggio, anche stavolta all'alba.

Ad attenderci troveremo, ancora una volta, una sottile falce di Luna calante, che però apparirà nella costellazione dell'Ariete. A sorgere insieme al nostro satellite sarà Marte, nella costellazione dei Pesci.

Si tratterà di un evento celeste che, se il tempo sarà clemente, potremmo seguire benissimo a occhio nudo, anche se saranno di nuovo avvantaggiati gli osservatori che sceglieranno un telescopio. Proprio nella costellazione dei Pesci infatti, sarà possibile scorgere ancora Saturno.

©Stellarium - cielo del 15 maggio ore 5:00 circa
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Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Maggio ore 15:05

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