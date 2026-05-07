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Luna Blu 2026: maggio ci regala un evento celeste extra

Luna Blu 2026: cosa avrà di speciale il plenilunio che si prepara a incantare migliaia di skywatcher al termine del mese primaverile per eccellenza?
Spazio7 Maggio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it
Spazio7 Maggio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it

Maggio è un mese decisamente insolito sotto il profilo lunare, visto che il nostro satellite naturale diventa protagonista di un evento celeste che si verifica ogni tre anni circa: la Luna Blu.

Maggio 2026, il mese con 5 fasi lunari

Non capita spesso che in un unico mese si verifichino 5 fasi lunari e accade ancora più raramente che quella "extra" veda la Luna Piena. Questo è però ciò che accadrà a maggio, e dopo la Luna dei Fiori (che ha brillato in cielo il 1° del mese) vedremo un'insolita Luna Blu 2026 salutare il mese primaverile per eccellenza.

Ecco in dettaglio le 5 fasi lunari di maggio:

  • Luna Piena il 1° maggio
  • Ultimo Quarto il 9 maggio
  • Luna Nuova il 16 maggio
  • Primo Quarto il 23 maggio
  • Luna Piena il 31 maggio

Dal 2 al 15 maggio, il nostro satellite si trova in fase calante, mentre dal 17 al 30 maggio sarà in quella crescente. Ma la particolarità è un'altra: come possiamo vedere, raggiungerà due volte il momento del suo massimo splendore.

La Luna sarà davvero Blu?

Il termine dato a questo evento è puramente astronomico. Utilizzato per definire due pleniluni in uno stesso mese, o la terza Luna Piena in una stagione che ne contiene quattro, non indica alcuna alterazione di colore del nostro satellite. In altre parole non vedremo splendere in cielo una Luna di colore Blu.

Il nome deriva invece dalla rarità del fenomeno, che viene identificata nell'espressione inglese "once in a blue moon" (un po' come la nostra, più estesa, "ogni morte di Papa").

Quella che vedremo splendere in cielo nella notte del 31 maggio avrà la tonalità consueta, anche se a dire il vero presenterà qualche dettaglio diverso dal solito.

Gli skywatcher più attenti potranno infatti notare che il disco lunare apparirà un po' più piccolo e meno luminoso del solito, visto che raggiungerà la fase di piena quando si troverà all'apogeo. Non solo assisteremo quindi al secondo plenilunio in uno stesso mese, ma vedremo brillare anche la Microluna Blu.

Come vedere la Luna Blu 2026

Il primo "ingrediente" per godere appieno dello spettacolo è sicuramente un  cielo sereno e libero da nubi. Se il meteo sarà clemente, vedere la Luna Piena a occhio nudo non sarà certo difficile.

Tecnicamente il nostro satellite raggiungerà il 100% di luminosità il 31 maggio alle 10:45 ora italiana. Ovviamente in quel momento sarà impossibile individuare il disco lunare nel firmamento, ma potremmo ritrovarlo in tutto il suo splendore anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Perché vedremo due pleniluni?

Il ciclo lunare dura in media circa 29 giorni e mezzo, mentre la maggior parte dei mesi del calendario ne conta 30 o 31. Se una Luna Piena cade il primo giorno del mese, c'è abbastanza tempo perché il ciclo si completi e torni a verificarsi la prima fase prima della fine del mese.

Febbraio, con i suoi 28 o 29 giorni, è il solo mese in cui non è possibile assistere a due pleniluni. Tuttavia anche il secondo mese dell'anno può essere protagonista di un evento insolito, sempre legato al nostro satellite naturale. Proprio a causa della sua durata, può infatti accadere che non ci siano pleniluni. Il fenomeno, noto come Luna Nera, è ancor più raro: l'ultima volta si è verificato nel 2018 e la prossima sarà nel 2037.

Microluna Blu, la Luna "extra" di maggio all'apogeo

Abbiamo già anticipato che vedere una Luna Blu è un evento abbastanza raro: l'ultima volta in cui la Luna ha raggiunto la fase di piena due volte nello stesso mese è stato nell'agosto 2023. In quell'occasione abbiamo assistito a una Superluna Blu, visto che il plenilunio si è verificato al perigeo. Stavolta però, la fase di Piena arriverà quando il satellite si trova nel punto più lontano dell'orbita lunare (apogeo). Ciò porterà a una Microluna o Miniluna Blu.

Non lasciatevela sfuggire, perché per veder di nuovo splendere una Luna Blu dovremo attendere dicembre 2028.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Maggio ore 11:58

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