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Luna dei Fiori il 1° maggio: quando vederla e perché è la più romantica dell’anno

Il plenilunio dei Fiori sta arrivare: il 1° maggio vedremo splendere quella che è considerata la Luna piena più romantica dell'anno.
Spazio27 Aprile 2026 - ore 11:06 - Redatto da Meteo.it
Spazio27 Aprile 2026 - ore 11:06 - Redatto da Meteo.it

La festa del Lavoro quest'anno assumerà un fascino speciale, poiché vedrà brillare in cielo una Luna piena decisamente particolare. Il plenilunio dei fiori 2026 cadrà infatti proprio il 1° maggio, aprendo un calendario mensile decisamente ricco di eventi celesti.

Luna dei Fiori 2026, il 1° maggio il plenilunio più romantico dell'anno

Maggio sarà un mese particolare per la Luna: il nostro satellite naturale infatti, attraverserà ben 5 fasi lunari con due pleniluni. Il primo appuntamento è fissato per il 1° maggio alle 17:23 UTC (19:23 ora italiana). Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) sarà quello il momento esatto in cui la Luna raggiungerà la fase di piena anche se, come sempre accade, a noi che la osserviamo dalla Terra apparirà completamente illuminata anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Per vederla non serviranno strumentazioni particolari: in presenza di cieli sereni, la Luna dei Fiori sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 1° maggio ore 21:30 circa

Arriva la Luna piena più romantica dell'anno

Sentiamo spesso dire che la Luna Piena dei Fiori è la più romantica dell'anno, ma perché? I motivi sono da ricercare nel periodo in cui si verifica, ovvero il mese primaverile per eccellenza. Maggio è considerato il mese primaverile per eccellenza, quello in cui la natura si risveglia completamente dopo il lungo torpore invernale e ci regala esplosioni di fioriture che colorano i prati con le loro corolle variopinte. La Luna dei Fiori simboleggia quindi la crescita e la bellezza della vita.

Ma c'è anche un altro motivo per cui viene definita "la Luna Piena più romantica" e dobbiamo ricercarlo nella tradizione nativale. Il nome dei pleniluni, come abbiamo più volte evidenziato, deriva dalle tradizioni dei nativi americani. Quella di maggio era la Flowers Moon, perché associata alla fioritura abbondante tipica del periodo. Ciò rappresentava un momento di contatto con la natura e con le infinite bellezze che quest'ultima offre.

Il desiderio di vedere un plenilunio che simboleggia la crescita e la bellezza della vita, o piuttosto quello di scoprire un evento che invita al contatto con la natura, vi spinge ad alzare gli occhi al cielo la sera del 1° maggio? Siamo sicuri che ad attendervi troverete uno spettacolo straordinario. E non dimenticate che il nostro satellite naturale questo mese farà il bis, tornando a splendere nella sua pienezza anche il 31 maggio. In quest'ultimo caso, trattandosi del secondo plenilunio nello stesso mese, il nostro satellite prenderà il nome di Luna Blu (ma di questo parleremo prossimamente).

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile ore 17:55

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