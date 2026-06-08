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Quando vedere Venere e Giove accanto alla Luna: le date dell’evento astronomico

Luna, Giove e Venere pronti a stupire nel cielo di giugno con un raro allineamento planetario vicibile a occhio nudo. Vedremo anche Mercurio?
Spazio8 Giugno 2026 - ore 14:35 - Redatto da Meteo.it
Spazio8 Giugno 2026 - ore 14:35 - Redatto da Meteo.it

Tra qualche giorno Venere e Giove formeranno un triangolo celeste con la Luna, con un ospite extra che promette di aggiungere fascino allo spettacolo celeste. Ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario per non perdersi l'evento astronomico nel cielo di giugno.

Venere e Giove vicini dopo il tramonto: vedremo anche Mercurio?

La prima data da segnare sul calendario sarà quella di domani, martedì 9 giugno. Subito dopo il tramonto Venere e Giove appariranno vicinissimi nel cielo occidentale. L'evento sarà perfettamente visibile a occhio nudo, a condizione di poter contare su un orizzonte libero verso ovest.

I due corpi celesti si troveranno infatti nella fascia di cielo che rimane accesa per poco dopo il tramonto e proprio il punto così basso penalizzerà chi non potrà contare su un orizzonte libero da edifici troppo alti o ostacoli naturali. Coloro che potranno contare su una terrazza aperta, una spiaggia, un belvedere o un campo invece, non avranno problemi a individuare i due Pianeti più luminosi del Sistema Solare anche senza strumentazioni particolari.

A questa coppia planetaria si aggiungerà anche Mercurio, che però non solo sarà più in basso, ma anche soggetto alla limpidezza dell'aria. Avremmo la fortuna di ammirare un tris celeste? Sicuramente la serata del 9 giugno offrirà un'occasione importante per riuscire a scorgere anche il Pianeta più interno del Sistema Solare, che solitamente è difficile da osservare a causa della sua vicinanza apparente con la nostra Stella.

Per individuare Mercurio potrebbe rivelarsi utile un binocolo, ma sarà necessario fare attenzione a puntarlo in direzione del Pianeta solo quando il Sole sarà completamente scomparso dietro l'orizzonte, per evitare danni alla vista.

La scena si arricchisce: arriva anche la Luna

Se da domani Venere, Giove e Mercurio promettono di affascinare molti appassionati di eventi celesti, nei prossimi giorni lo spettacolo si farà ancora più sorprendente. Al terzetto infatti, si aggiungerà la Luna, che dal 17 giugno farà la sua comparsa sotto forma di un falcetto sottile.

Potremmo così contare su un allineamento dei Pianeti, che vedrà i corpi celesti apparentemente vicini. In realtà Venere, Giove e Mercurio saranno lontanissimi tra loro.

L'orario per osservare la scena rimarrà lo stesso, ovvero circa 30 minuti dopo il tramonto. Gli skywatcher più attenti non faranno fatica a scorgere anche le due stelle principali della costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 17:21

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