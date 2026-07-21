FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Eclissi di sole del 12 agosto: cosa vedremo nei cieli italiani?

Eclissi di sole del 12 agosto: cosa vedremo nei cieli italiani?

Eclissi parziale di Sole del 12 agosto: quanta luce "perderà" la nostra Stella? I dati dell'evento nelle principali città italiane.
Spazio21 Luglio 2026 - ore 13:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
Spazio21 Luglio 2026 - ore 13:05 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il 12 agosto la nostra Stella perderà un po' della sua luminosità: l'eclissi solare attesa tra poche settimane è uno degli eventi clou del 2026, ma non sarà uguale ovunque. Ecco cosa vedremo nei cieli italiani da Nord a Sud.

Eclissi di Sole 2026: arriva il fenomeno astronomico più atteso dell'anno

Pur non trattandosi di un'eclissi di Sole totale o anulare, non vi sono dubbi sul fatto che l'evento astronomico del 12 agosto sarà quello più atteso dell'anno. La nostra Stella sarà protagonista di un oscuramento parziale, che raggiungerà livelli in alcuni casi molto elevati.

Come sempre accade però, non tutti i nostri connazionali potranno contare sulle stesse condizioni, e se da un lato ve ne saranno alcuni che potranno ammirare il disco solare quasi completamente "spento" per altri lo spettacolo sarà decisamente meno suggestivo.

Dati dell'eclissi nelle città italiane

Cosa potremmo aspettarci dall'eclissi di Sole del 12 agosto? I più fortunati saranno gli abitanti del Nord Italia, che potranno contare su un oscuramento della Stella che potrà arrivare fino al 94,84%.

Di seguito un elenco con orari d'inizio, culmine e fine dell'eclissi, oltre alla percentuale di oscuramento massimo del Sole in alcune città da Nord a Sud.

Trento

Orario di inizio dell'eclissi: 19:26
Massimo dell'eclissi: 20:19
Percentuale di oscuramento massima: 90,99%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:29

Milano

Orario di inizio dell'eclissi: 19:27
Massimo dell'eclissi: 20:20
Percentuale di oscuramento massima: 92,32%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:35

Torino

Ora di inizio dell'eclissi: 19:28
Massimo dell'eclissi: 20:21
Percentuale di oscuramento massima: 93,34%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:40

Verona

Ora di inizio dell'eclissi: 19:27
Massimo dell'eclissi: 20:20
Percentuale di oscuramento massima: 91,72%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:28

Venezia

Ora di inizio dell'eclissi: 19:27
Massimo dell'eclissi: 20:19
Percentuale di oscuramento massima: 91,27%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:22

Parma

Ora di inizio dell'eclissi: 19:28
Massimo dell'eclissi: 20:21
Percentuale di oscuramento massima: 92,65%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:29

Firenze

Ora di inizio dell'eclissi: 19:30
Massimo dell'eclissi: 20:20
Percentuale di oscuramento massima: 83,44%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:23

Ancona

Ora di inizio dell'eclissi: 19:29
Massimo dell'eclissi: 20:11
Percentuale di oscuramento massima: 62,78%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:14

L'Aquila

Ora di inizio dell'eclissi: 19:31
Massimo dell'eclissi: 20:08
Percentuale di oscuramento massima: 53,88%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:11

Roma

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32
Massimo dell'eclissi: 20:11
Percentuale di oscuramento massima: 57,89% su TheSkyLive e 69,12% su Timeanddate
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:14

Isernia

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32
Massimo dell'eclissi: 20:04
Percentuale di oscuramento massima: 41,33%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:07

Cagliari

Ora di inizio dell'eclissi: 19:37
Massimo dell'eclissi: 20:20
Percentuale di oscuramento massima: 66,83%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:22

Napoli

Ora di inizio dell'eclissi: 19:33
Massimo dell'eclissi: 20:02
Percentuale di oscuramento massima: 35,95% / 45,84%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:05

Bari

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32
Massimo dell'eclissi: 19:52
Percentuale di oscuramento massima: 18,84%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 19:55

Catanzaro

Ora di inizio dell'eclissi: 19:36
Massimo dell'eclissi: 19:49
Percentuale di oscuramento massima: 8,65%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 19:52

Palermo

Ora di inizio dell'eclissi: 19:38
Massimo dell'eclissi: 19:56
Percentuale di oscuramento massima: 24,88%
Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:03

Come prepararsi all'evento del 12 agosto

Occorre innanzitutto precisare che l'eclissi di Sole parziale del 12 agosto si verificherà in un orario prossimo al tramonto. Ciò significa che, anche in presenza di condizioni meteo favorevoli, il passaggio della Luna davanti alla nostra Stella non ci permetterà di vedere da nessuna parte il cielo italiano oscurato in pieno giorno, ma piuttosto una luce "affievolita", peraltro molto bassa all'orizzonte.

Proprio il fatto che l'eclissi interesserà il Sole al tramonto, renderà agevolati coloro che sceglieranno di seguire l'evento da punti che presentano l'orizzonte ovest libero da ostacoli naturali o artificiali.

Come sempre, quando parliamo di eclissi solare, anche una dotazione adeguata si rivela fondamentale: sebbene la luce del Sole si presenterà affievolita, è importante ricordare che i dispositivi di protezione per gli occhi, come occhialini da eclissi (Certificati EN ISO 12312-2:2015 (E) e con approvazione CE) saranno fondamentali per evitare danni (anche permanenti) alla vista.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Perseidi 2026: quando vedere le stelle cadenti più belle dell’anno e come osservarle
    Spazio20 Luglio 2026

    Perseidi 2026: quando vedere le stelle cadenti più belle dell’anno e come osservarle

    Non dovremmo attendere San Lorenzo per ammirare le Perseidi: le stelle cadenti più belle dell'anno sono già qui.
  • Il 14 luglio la Luna nuova regala il cielo più spettacolare: ecco perché
    Spazio14 Luglio 2026

    Il 14 luglio la Luna nuova regala il cielo più spettacolare: ecco perché

    La Luna Nuova offre stasera, 14 luglio, un'opportunità unica per ammirare il cielo estivo. Ecco cosa vedere nel firmamento più buio.
  • Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale
    Spazio10 Luglio 2026

    Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale

    Giove sarà in congiunzione con il Sole il 29 luglio e lascerà il cielo serale. Quando lo rivedremo e come ammirarlo?
  • Cielo di luglio 2026: i principali eventi astronomici del mese
    Spazio30 Giugno 2026

    Cielo di luglio 2026: i principali eventi astronomici del mese

    Il mese di luglio regala degli spettacoli indimenticabili: ecco il calendario completo dei principali eventi astronomici.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Tendenza21 Luglio 2026
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Tendenza20 Luglio 2026
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Si interrompe la lunga ed estenuante ondata di caldo per l'arrivo di correnti più fresche. La tendenza meteo dal 22 luglio
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
Tendenza19 Luglio 2026
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana indica un deciso cambio di scenario su gran parte del Paese con fine del caldo estremo e temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 17:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154