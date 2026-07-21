Eclissi di sole del 12 agosto: cosa vedremo nei cieli italiani?

Il 12 agosto la nostra Stella perderà un po' della sua luminosità: l'eclissi solare attesa tra poche settimane è uno degli eventi clou del 2026, ma non sarà uguale ovunque. Ecco cosa vedremo nei cieli italiani da Nord a Sud.

Eclissi di Sole 2026: arriva il fenomeno astronomico più atteso dell'anno

Pur non trattandosi di un'eclissi di Sole totale o anulare, non vi sono dubbi sul fatto che l'evento astronomico del 12 agosto sarà quello più atteso dell'anno. La nostra Stella sarà protagonista di un oscuramento parziale, che raggiungerà livelli in alcuni casi molto elevati.

Come sempre accade però, non tutti i nostri connazionali potranno contare sulle stesse condizioni, e se da un lato ve ne saranno alcuni che potranno ammirare il disco solare quasi completamente "spento" per altri lo spettacolo sarà decisamente meno suggestivo.

Dati dell'eclissi nelle città italiane

Cosa potremmo aspettarci dall'eclissi di Sole del 12 agosto? I più fortunati saranno gli abitanti del Nord Italia, che potranno contare su un oscuramento della Stella che potrà arrivare fino al 94,84%.

Di seguito un elenco con orari d'inizio, culmine e fine dell'eclissi, oltre alla percentuale di oscuramento massimo del Sole in alcune città da Nord a Sud.

Trento

Orario di inizio dell'eclissi: 19:26

Massimo dell'eclissi: 20:19

Percentuale di oscuramento massima: 90,99%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:29

Milano

Orario di inizio dell'eclissi: 19:27

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 92,32%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:35

Torino

Ora di inizio dell'eclissi: 19:28

Massimo dell'eclissi: 20:21

Percentuale di oscuramento massima: 93,34%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:40

Verona

Ora di inizio dell'eclissi: 19:27

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 91,72%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:28

Venezia

Ora di inizio dell'eclissi: 19:27

Massimo dell'eclissi: 20:19

Percentuale di oscuramento massima: 91,27%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:22

Parma

Ora di inizio dell'eclissi: 19:28

Massimo dell'eclissi: 20:21

Percentuale di oscuramento massima: 92,65%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:29

Firenze

Ora di inizio dell'eclissi: 19:30

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 83,44%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:23

Ancona

Ora di inizio dell'eclissi: 19:29

Massimo dell'eclissi: 20:11

Percentuale di oscuramento massima: 62,78%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:14

L'Aquila

Ora di inizio dell'eclissi: 19:31

Massimo dell'eclissi: 20:08

Percentuale di oscuramento massima: 53,88%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:11

Roma

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32

Massimo dell'eclissi: 20:11

Percentuale di oscuramento massima: 57,89% su TheSkyLive e 69,12% su Timeanddate

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:14

Isernia

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32

Massimo dell'eclissi: 20:04

Percentuale di oscuramento massima: 41,33%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:07

Cagliari

Ora di inizio dell'eclissi: 19:37

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 66,83%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:22

Napoli

Ora di inizio dell'eclissi: 19:33

Massimo dell'eclissi: 20:02

Percentuale di oscuramento massima: 35,95% / 45,84%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:05

Bari

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32

Massimo dell'eclissi: 19:52

Percentuale di oscuramento massima: 18,84%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 19:55

Catanzaro

Ora di inizio dell'eclissi: 19:36

Massimo dell'eclissi: 19:49

Percentuale di oscuramento massima: 8,65%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 19:52

Palermo

Ora di inizio dell'eclissi: 19:38

Massimo dell'eclissi: 19:56

Percentuale di oscuramento massima: 24,88%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:03

Come prepararsi all'evento del 12 agosto

Occorre innanzitutto precisare che l'eclissi di Sole parziale del 12 agosto si verificherà in un orario prossimo al tramonto. Ciò significa che, anche in presenza di condizioni meteo favorevoli, il passaggio della Luna davanti alla nostra Stella non ci permetterà di vedere da nessuna parte il cielo italiano oscurato in pieno giorno, ma piuttosto una luce "affievolita", peraltro molto bassa all'orizzonte.

Proprio il fatto che l'eclissi interesserà il Sole al tramonto, renderà agevolati coloro che sceglieranno di seguire l'evento da punti che presentano l'orizzonte ovest libero da ostacoli naturali o artificiali.

Come sempre, quando parliamo di eclissi solare, anche una dotazione adeguata si rivela fondamentale: sebbene la luce del Sole si presenterà affievolita, è importante ricordare che i dispositivi di protezione per gli occhi, come occhialini da eclissi (Certificati EN ISO 12312-2:2015 (E) e con approvazione CE) saranno fondamentali per evitare danni (anche permanenti) alla vista.