FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale

Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale

Giove è molto basso all'orizzonte e si prepara a lasciare il cielo estivo: curiosità e consigli per ammirare il gigante gassoso.
Spazio10 Luglio 2026 - ore 13:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Spazio10 Luglio 2026 - ore 13:51 - Redatto da Redazione Meteo.it

Dopo averci regalato molti eventi degni di nota, Giove si prepara a lasciare il cielo estivo serale. Lo ritroveremo ad agosto, quando tornerà a farci compagnia al mattino.

Giove abbandona il cielo estivo (dopo un bacio cosmico straordinario)

Dopo aver deliziato gli skywatcher con un bacio cosmico con Venere, il Pianeta più grande del Sistema Solare si prepara a lasciare il cielo estivo.

Coloro che possono contare su un orizzonte occidentale abbastanza sgombro, hanno ancora qualche giorno a disposizione per ammirare Giove subito dopo il tramonto. Con il passare dei giorni però, il Gigante gassoso si presenterà sempre più basso, fino ad arrivare alla congiunzione con il Sole, attesa per il 29 luglio.

Per ammirarlo basterà volgere lo sguardo in direzione Ovest-Nord/Ovest dopo il tramonto. Il Pianeta sarà visibile anche a occhio nudo, sebbene l'impiego di un telescopio possa arricchire di molto lo spettacolo, consentendo di vedere anche i 4 grandi satelliti galileiani: Io, Europa, Ganimede e Callisto, che si mostrano come piccoli puntini bianchi danzanti da un lato all’altro del pianeta sulla linea dell’equatore, creando configurazioni spettacolari. 

L'impiego di un telescopio permetterà anche di osservare le bande nuvolose e la Grande Macchia Rossa, una tempesta immensa che imperversa da ben 200 anni. Il tempo a disposizione è tuttavia limitato, e con la congiunzione con il Sole prevista per il 29 luglio il gigante gassoso scomparirà alla nostra vista.

Quando tornerà visibile Giove?

Per ritrovare Giove nel firmamento dovremmo attendere la fine di agosto, quando il gigante gassoso rifarà la sua comparsa nel cielo mattutino.

Per ammirarlo nelle ore crepuscolari invece, l'attesa sarà un po' più lunga: Giove tornerà a tenerci compagnia nel cielo serale solo a novembre, quando si mostrerà a est molto vicino a Marte.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Cielo di luglio 2026: i principali eventi astronomici del mese
    Spazio30 Giugno 2026

    Cielo di luglio 2026: i principali eventi astronomici del mese

    Il mese di luglio regala degli spettacoli indimenticabili: ecco il calendario completo dei principali eventi astronomici.
  • Stelle cadenti di luglio: quali sono gli sciami più interessanti che infiammeranno il cielo estivo?
    Spazio29 Giugno 2026

    Stelle cadenti di luglio: quali sono gli sciami più interessanti che infiammeranno il cielo estivo?

    Tutti pronti con i desideri? Ecco gli sciami meteorici di luglio, che raggiungeranno il picco in condizioni ottimali per l'osservazione.
  • Prima Luna piena dell'estate in arrivo: tutto quello che c'è da sapere sulla Luna delle Fragole
    Spazio26 Giugno 2026

    Prima Luna piena dell'estate in arrivo: tutto quello che c'è da sapere sulla Luna delle Fragole

    Sarà la Microluna delle Fragole 2026 la prima Luna Piena a splendere nel cielo estivo. Curiosità su un evento davvero speciale.
  • Occhi al cielo: Luna, Venere e Giove formano un suggestivo triangolo luminoso. Ecco quando
    Spazio17 Giugno 2026

    Occhi al cielo: Luna, Venere e Giove formano un suggestivo triangolo luminoso. Ecco quando

    Gli amanti dell’astronomia hanno l’opportunità di osservare un suggestivo spettacolo nel cielo, con la Luna, Venere e Giove protagonisti.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana terza ondata di calore! Il Centro-Sud sarà rovente
Tendenza10 Luglio 2026
Meteo: a inizio settimana terza ondata di calore! Il Centro-Sud sarà rovente
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede un caldo sempre più intenso e afoso, soprattutto al Centro-Sud e Isole.
Meteo, apice dell'ondata di caldo la prossima settimana: rischio di 45 gradi in Sardegna
Tendenza9 Luglio 2026
Meteo, apice dell'ondata di caldo la prossima settimana: rischio di 45 gradi in Sardegna
Si intensifica l'ondata di caldo in atto sull'Italia: il picco tra mercoledì 15 e venerdì 17 luglio con valori oltre i 40 gradi nelle zone interne del Sud e Isole e fino a 45 in Sardegna. La tendenza meteo
Meteo: nel weekend caldo nella norma al Nord, roventi le Isole!
Tendenza8 Luglio 2026
Meteo: nel weekend caldo nella norma al Nord, roventi le Isole!
La tendenza meteo per il weekend indica un caldo intenso al Centro-Sud e soprattutto nelle Isole mentre al Nord sarà attenutato dai temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Luglio ore 16:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154