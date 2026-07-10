Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale
Dopo averci regalato molti eventi degni di nota, Giove si prepara a lasciare il cielo estivo serale. Lo ritroveremo ad agosto, quando tornerà a farci compagnia al mattino.
Giove abbandona il cielo estivo (dopo un bacio cosmico straordinario)
Dopo aver deliziato gli skywatcher con un bacio cosmico con Venere, il Pianeta più grande del Sistema Solare si prepara a lasciare il cielo estivo.
Coloro che possono contare su un orizzonte occidentale abbastanza sgombro, hanno ancora qualche giorno a disposizione per ammirare Giove subito dopo il tramonto. Con il passare dei giorni però, il Gigante gassoso si presenterà sempre più basso, fino ad arrivare alla congiunzione con il Sole, attesa per il 29 luglio.
Per ammirarlo basterà volgere lo sguardo in direzione Ovest-Nord/Ovest dopo il tramonto. Il Pianeta sarà visibile anche a occhio nudo, sebbene l'impiego di un telescopio possa arricchire di molto lo spettacolo, consentendo di vedere anche i 4 grandi satelliti galileiani: Io, Europa, Ganimede e Callisto, che si mostrano come piccoli puntini bianchi danzanti da un lato all’altro del pianeta sulla linea dell’equatore, creando configurazioni spettacolari.
L'impiego di un telescopio permetterà anche di osservare le bande nuvolose e la Grande Macchia Rossa, una tempesta immensa che imperversa da ben 200 anni. Il tempo a disposizione è tuttavia limitato, e con la congiunzione con il Sole prevista per il 29 luglio il gigante gassoso scomparirà alla nostra vista.
Quando tornerà visibile Giove?
Per ritrovare Giove nel firmamento dovremmo attendere la fine di agosto, quando il gigante gassoso rifarà la sua comparsa nel cielo mattutino.
Per ammirarlo nelle ore crepuscolari invece, l'attesa sarà un po' più lunga: Giove tornerà a tenerci compagnia nel cielo serale solo a novembre, quando si mostrerà a est molto vicino a Marte.