Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale

Giove è molto basso all'orizzonte e si prepara a lasciare il cielo estivo: curiosità e consigli per ammirare il gigante gassoso.

Spazio 10 Luglio 2026 - ore 13:51 - Redatto da Redazione Meteo.it Spazio 10 Luglio 2026 - ore 13:51 - Redatto da Redazione Meteo.it