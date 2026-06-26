Prima Luna piena dell'estate in arrivo: tutto quello che c'è da sapere sulla Luna delle Fragole

Il primo plenilunio dell'estate è ormai alle porte, e tra poche ore vedremo splendere in cielo la Luna delle Fragole. Si tratterà di un evento celeste con molte caratteristiche che lo renderanno unico, e che certo in moltissimi non vorranno perdere.

Plenilunio di giugno 2026: arriva la Microluna delle Fragole

La prima Luna Piena dopo il solstizio d'estate splenderà in cielo tra poche ore. Teoricamente il nostro satellite raggiungerà la fase massima martedì 30 giugno alle 23:57 GMT (1:57 ora italiana), anche se,come sempre accade, il disco lunare apparirà completamente illuminato non solo la notte dell'evento, ma anche quella precedente e la successiva.

Coloro che speravano di poter vedere brillare una Superluna delle Fragole resteranno delusi: il satellite raggiungerà la fase di piena all'apogeo. Sarà a una distanza di 405.254 km dalla Terra, motivo per il quale apparirà un po' più piccola e meno luminosa del solito, tanto da essere soprannominata "Microluna delle Fragole".

Ovviamente potremmo ammirare questo spettacolo celeste a occhio nudo, puntando lo sguardo in direzione Sud Sud-Est, verso la costellazione del Sagittario. Si tratta di una delle tre posizioni che solitamente ospitano la Luna Piena di giugno, che oltre al Sagittario può trovarsi nello Scorpione o in Ofiuco.

©Stellarium - cielo del 30 giugno ore 00:30 circa

Consigli per ammirare la microluna delle Fragole 2026

Allontanarsi dalle luci artificiali delle città e scegliere punti di osservazione che consentano di ammirare cieli particolarmente bui è una regola che vale per tutti gli eventi celesti, compreso quello che vede protagonista la Luna Piena.

I luoghi migliori per ammirare al meglio il prossimo plenilunio non dovrebbero essere solo privi di inquinamento luminoso, ma anche in grado di offrire orizzonti liberi. Trattandosi della prima Luna Piena dopo il solstizio, tenderà a rimanere piuttosto bassa: motivo per il quale la presenza di alberi, montagne o edifici potrebbe penalizzare gli skywatcher.

Per riuscire a catturare appieno tutto il fascino dell'evento, ed eventualmente scattare anche qualche fotografia, sarebbe opportuno prediligere il momento che segue il sorgere della Luna, durante il quale il satellite può assumere tonalità ramate o dorate che sapranno dare allo spettacolo un aspetto speciale.

Tutti i nome del plenilunio di giugno

A darle l'appellativo di "Luna delle Fragole" furono i nativi americani, che volevano così evidenziare un periodo in cui i frutti rossi abbondavano nel Nord America.

In Europa questa era la Luna di Miele, un riferimento fin troppo chiaro all'idromele, bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele che veniva offerta alle coppie appena sposate (non a caso il termine "Luna di miele" viene usato ancora oggi per indicare il viaggio di nozze).

Per i Creek questa era la Luna delle More, mentre gli Shawnee identificavano il plenilunio di giugno con la Luna dei Lamponi. In alcune aree del Nord America era la Luna del Mais Verde a rischiarare il cielo estivo, mentre in Cina questo plenilunio era conosciuto come Luna del Loto.