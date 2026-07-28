Luna piena del Cervo e stelle cadenti: gli spettacoli del cielo di fine luglio 2026 da non perdere

Luglio sta volgendo al termine, ma prima di salutarci ha ancora in serbo per tutti gli appassionati di eventi celesti due spettacoli a cui nessuno saprà resistere: la luna del Cervo 2026 e due sugestive piogge di stelle cadenti offriranno a tutti occasioni irrinunciabili per alzare gli occhi al firmamento.

Luglio ci saluta con due show imperdibili

Gli ultimi giorni di luglio portano con sè alcuni eventi astronomici che promettono di allietare le serate estive all'aperto di molti skywatcher: a dare il via al ricco calendario di fine mese sarà la Luna Piena del Cervo, seguita dalla pioggia di stelle cadenti che vedrà ben due sciami meteorici raggiungere il picco nelle stesse ore.

Tutti gli eventi di fine mese saranno visibili a occhio nudo, e come sempre a essere avvantaggiati saranno gli osservatori che sceglieranno di alzare lo sguardo al cielo in aperta campagna, sulla riva del mare o comunque in luoghi lontani dall'inquinamento luminoso delle città.

Plenilunio di luglio: cosa avrà di speciale?

La prossima Luna Piena si verificherà il 29 luglio nella costellazione del Capricorno. Tecnicamente il nostro satellite naturale raggiungerà la sua massima fase alle 16:37 ora italiana, anche se per osservarla in cielo dovremmo attendere le prime ore del tramonto, quando sorgerà bassa sull'orizzonte Sud-Est.

Non è da escludere che, in questa fase, la Luna possa assumere una tonalità rossastra (dovuta alla diffusione della luce nell'atmosfera terrestre e non a un reale cambio di colore del satellite).

Il plenilunio di luglio è conosciuto con il nome di Luna del Cervo, appellativo dato a questo evento dai nativi americani per indicare il periodo in cui i mammiferi maschi sviluppavano i nuovi palchi.

Gli appassionati di eventi celesti che sperano di veder splendere in cielo la Superluna del Cervo 2026 resteranno delusi: il nostro satellite raggiungerà la fase di piena quando si troverà a una distanza di 399.617 km da noi, decisamente troppa per potersi fregiare del titolo di "Luna Super" sia secondo la teoria di Nolle che per quella di Espenak. Ciò non toglie però, che saranno davvero in molti ad alzare gli occhi al cielo per ammirare questo ennesimo spettacolo gratis che il firmamento ci offre.

Doppia pioggia di stelle nel cielo estivo

Saranno ben due gli sciami meteorici estivi che raggiungeranno il picco nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, e che inaugureranno con i loro bagliori luminosi il mese delle stelle cadenti per eccellenza.

Se tra poche settimane i più romantici potranno contare sul picco delle mitiche Perseidi, nell'ultima notte di luglio troveranno le Delta Aquaridi meridionali e le Alpha Capricornidi pronte a esaudire i loro primi desideri.

Sebbene non si tratti di due sciami con ZHR particolarmente "generosi". il fatto che raggiungeranno il picco nelle stesse ore offre buone possibilità di assistere a spettacoli degni di nota.

Le Delta Aquaridi meridionali sono generate dai detriti della cometa 96P/Machholz, e lontano dalle luci della città possono arrivare a regalare fino a 20-25 meteore all’ora.

Decisamente più contenute sono invece le Alpha Capricornidi che possono arrivare a produrre fino a 5 meteore/ora, anche se in passato sono state protagoniste di occasionali e spettacolari outburst.

Occorre poi precisare che anche lo sciame delle Perseidi è già attivo, e sebbene la pioggia di stelle più suggestiva dell'anno raggiungerà il picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto, non è da escludere che qualche Lacrima di San Lorenzo arrivi a infiammare il cielo di fine luglio.

Il disturbo lunare sarà abbastanza alto, visto il recente plenilunio, ma noi vi consigliamo di mettere in tasca una buona scorta di desideri.