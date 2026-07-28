Eclissi solare del 12 agosto 2026: sarà visibile dall'Italia? Ecco dove ammirarla al tramonto

Il 12 agosto 2026 il cielo offrirà uno degli eventi astronomici più spettacolari dell'anno: un'eclissi parziale di Sole visibile da tutta Italia al tramonto. Nel Nord-Ovest e in Sardegna la Luna coprirà oltre il 90% del disco solare, mentre nel resto del Paese l'oscuramento sarà comunque molto evidente, intorno al 75%. L'osservazione sarà però resa più difficile dalla bassa posizione del Sole sull'orizzonte, dove foschia, edifici e rilievi potrebbero ostacolare la visuale. L'eclissi totale sarà invece visibile soltanto lungo una stretta fascia che interesserà la Russia settentrionale, la Groenlandia, parte dell'Islanda, la Spagna e una piccola porzione del Portogallo, dove il Sole scomparirà completamente per meno di due minuti.

Eclissi solare del 12 agosto 2026, dove ammirarla al tramonto

Per assistere al meglio all'eclissi solare del 12 agosto 2026, le aree più indicate saranno il Nord-Ovest italiano e la Sardegna, in particolare le località con una visuale libera verso il tramonto. Gli esperti suggeriscono di scegliere punti con l'orizzonte occidentale sgombro, come spiagge, coste aperte e promontori, evitando luoghi circondati da edifici, alberi o montagne. Anche Piemonte e Valle d'Aosta avranno una copertura elevata del Sole, ma i rilievi potrebbero ridurre il tempo di osservazione. Prima dell'evento sarà utile verificare la direzione esatta del tramonto dal punto scelto. Gli orari varieranno in base alla posizione geografica: a Milano l'eclissi inizierà intorno alle 19:27, mentre a Palermo comincerà circa alle 19:40 con il Sole già molto vicino all'orizzonte.

A Roma il fenomeno partirà verso le 19:33 e il tramonto, previsto intorno alle 20:12, avverrà mentre l'eclissi sarà ancora in corso. Nella Capitale la Luna arriverà a coprire circa il 70% del disco solare. Per questo sarà fondamentale arrivare sul posto con anticipo e privilegiare una buona visuale piuttosto che inseguire soltanto le zone con la percentuale di oscuramento più alta. Durante l'evento il Sole sarà infatti già molto basso e gli ultimi minuti saranno quelli più spettacolari.

Come osservare l'eclissi solare

In Italia l'eclissi del 12 agosto 2026 resterà parziale, quindi sarà necessario proteggere gli occhi per tutta la durata dell'osservazione. Gli occhiali da sole comuni non offrono una schermatura sufficiente: per guardare il Sole servono appositi filtri certificati secondo lo standard ISO 12312-2, integri e acquistati da rivenditori affidabili. Non bisogna mai utilizzare occhialini per eclissi insieme a binocoli, telescopi o fotocamere senza filtri specifici, perché queste ottiche concentrano la luce e possono causare danni alla vista.

Un'alternativa sicura è osservare il fenomeno con il metodo della proiezione, facendo passare la luce solare attraverso un piccolo foro e trasferendo l'immagine su una superficie. Anche oggetti semplici come un foglio forato o uno scolapasta possono creare piccole immagini a forma di falce. Per ammirare l'evento non sarà quindi necessario viaggiare all'estero: basteranno un luogo con visuale libera, gli strumenti adeguati e condizioni meteo favorevoli, soprattutto nei minuti vicini al tramonto.