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Notte di San Giovanni 2026: leggende e tradizioni legate a un momento "magico"

In Italia la notte di San Giovanni rappresenta un momento "magico" per la preparazione di un'acqua speciale, ma anche il momento in cui il rito del fuoco è segno di buon auspicio.
Calendario23 Giugno 2026 - ore 11:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
Calendario23 Giugno 2026 - ore 11:13 - Redatto da Redazione Meteo.it

L'appuntamento con la notte di San Giovanni è ormai alle porte e per molti questa sarà l'occasione per dedicarsi a preparazioni che intrecciano riti del fuoco, erbe magiche e antiche credenze. Dall'acqua di San Giovanni ai tradizionali falò, la notte che sta per arrivare è una ricorrenza carica di simbologia e tradizioni popolari.

San Giovanni 2026, le tradizioni del 24 giugno

La festa liturgica della Natività di San Giovanni Battista si celebra il 24 giugno ed è una delle rare ricorrenze cristiane dedicate alla nascita di un santo invece che alla sua morte. I festeggiamenti popolari iniziano già la sera della vigilia: nella notte tra il 23 e il 24 giugno si concentrano la maggior parte dei riti, i falò e le veglie.

La scelta della data non è casuale: cade pochi giorni dopo il solstizio d’estate, tanto che è spesso indicata anche come "notte di mezza estate", quando il Sole raggiunge il punto più alto e le giornate sono le più lunghe dell’anno. Per le antiche culture agricole era un momento cruciale e non stupisce che in questo periodo si siano sviluppati riti legati alla luce, al fuoco e alla fertilità della terra.

In questo momento dell'anno sono molte le tradizioni e le leggende che animano il Belpaese (e non solo) e che vedono erbe ritenute "magiche", fuochi e riti propiziatori che ancora oggi vivono e vengono rievocati nella notte tra il 23 e il 24 giugno.

Falò accesi nella notte di San Giovanni

Il rito più popolare e suggestivo è quello dei falò. In molte aree d’Italia, soprattutto nelle campagne, la sera della vigilia si accendevano grandi fuochi su colline e piazze. Attorno alle fiamme ci si ritrovava, si cantava e, in alcune tradizioni, i più coraggiosi saltavano sulle braci come gesto di buon augurio.

Il falò era un momento importante per la comunità: un’occasione per ritrovarsi tutti insieme e celebrare l’estate. Ancora oggi in molti paesi italiani questa tradizione sopravvive grazie a eventi e rievocazioni che richiamano sia abitanti che turisti.

Acqua magica di San Giovanni, un rito antichissimo

Accanto al fuoco, l’altro grande protagonista della notte è l’acqua. Secondo la tradizione popolare, la rugiada che si forma tra il 23 e il 24 giugno avrebbe proprietà benefiche: un tempo ci si lavava il viso o si camminava scalzi sull’erba bagnata all’alba, convinti che portasse salute e fortuna.

La preparazione più famosa è la cosiddetta "Acqua di San Giovanni". Si raccoglie un mazzo di fiori ed erbe campo, spesso lavanda, iperico, rosmarino, salvia, artemisia e petali di rosa, e lo si lascia in una bacinella d’acqua all’aperto per tutta la notte. Al mattino ci si lava mani e viso con quest’acqua profumata. Un gesto semplice e suggestivo, ancora diffuso in molte famiglie come rito per dare il benvenuto all’estate.

L’iperico, noto anche come "erba di San Giovanni" per la sua fioritura gialla che avviene in questo periodo, occupa un posto speciale. Nella tradizione popolare era considerato una pianta protettiva e non era raro trovare chi, dopo aver creato un mazzetto con i rami di questa pianta, lo appendeva alla porta per tenere lontani i malefici.

Firenze e Torino celebrano San Giovanni in modo speciale

Sebbene i festeggiamenti del Santo siano diffusi lungo tutto lo Stivale, vi sono alcune città in cui questa ricorrenza assume un sapore ancor più speciale. A Firenze e a Torino San Giovanni è il patrono della città. La ricorrenza è una delle feste cittadine più sentite, con celebrazioni, spettacoli e fuochi d’artificio.

Tuttavia si tratta di una celebrazione profondamente radicata ovunque e, mentre al Centro e al Nord persistono le tradizioni legate alle erbe, alle veglie notturne e ai mazzi di fiori, nelle aree alpine e appenniniche troviamo più spesso i riti dei falò. Si tratta di tradizioni forse diverse da zona a zona, ma che evidenziano come nel nostro Paese questa notte speciale sia radicata nella cultura popolare.

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Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 14:41

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