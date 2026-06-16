FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Scioperi dal 15 al 21 giugno: stop a farmacie e alcuni trasporti ...

Scioperi dal 15 al 21 giugno: stop a farmacie e alcuni trasporti locali. Le date e gli orari

La prossima settimana sono in programma tre scioperi, uno esteso a livello nazionale e due a carattere locale, che interesseranno il settore dei trasporti e le farmacie comunali.
Calendario16 Giugno 2026 - ore 16:14 - Redatto da Meteo.it
Calendario16 Giugno 2026 - ore 16:14 - Redatto da Meteo.it

La settimana compresa tra il 15 e il 21 giugno sarà interessata da tre diverse agitazioni sindacali. Due riguarderanno il settore dei trasporti e avranno carattere locale: una interesserà il trasporto merci nella provincia di Genova, mentre l’altra coinvolgerà il trasporto passeggeri nell’area di Udine.

A livello nazionale, invece, si fermeranno i dipendenti delle farmacie comunali per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto alla fine del 2024.

Scioperi dal 15 al 21 giugno, domani saracinesche abbassate per le farmacie

Mercoledì 17 giugno è in programma il principale sciopero della settimana, sia per numero di lavoratori coinvolti sia per estensione territoriale. La protesta interesserà infatti l’intero territorio nazionale e vedrà protagonisti farmacisti e dipendenti delle farmacie comunali.

L’astensione dal lavoro durerà per tutta la giornata e potrebbe causare rallentamenti o disagi nell’erogazione dei servizi ai cittadini. L’iniziativa è stata promossa dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs, insieme alle sigle Usi 1912 e Usi Ct&s.

Alla base della mobilitazione vi è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, scaduto ormai da diversi mesi. I lavoratori chiedono maggiori tutele e un adeguamento delle condizioni economiche e normative. La decisione di proclamare lo sciopero è arrivata dopo una lunga fase di confronto con la parte datoriale che non ha portato a risultati concreti.

Anche i tentativi di mediazione previsti dalla legge si sono conclusi senza un accordo tra le parti. La protesta coinvolge oltre seimila addetti impiegati nelle farmacie comunali italiane e punta a sollecitare una rapida riapertura delle trattative contrattuali.

Sciopero dei trasporti locali, date e orari

Dopo lo sciopero nazionale delle farmacie comunali, la settimana sarà segnata da altre due agitazioni nel settore dei trasporti. La prima prenderà il via giovedì 18 giugno e si concluderà sabato 20, coinvolgendo il comparto dell’autotrasporto merci nell’area metropolitana di Genova e nei porti di Genova e Savona.

La protesta è stata promossa da diverse associazioni di categoria e interesserà la logistica su gomma collegata ai due principali scali liguri. Sebbene l’iniziativa abbia carattere locale, le ripercussioni potrebbero estendersi anche oltre i confini regionali, considerando il ruolo strategico dei due porti per il traffico commerciale italiano. Eventuali rallentamenti nelle operazioni di trasporto e distribuzione potrebbero infatti causare ritardi nelle consegne, soprattutto per le aziende del Nord Italia.

Un’ulteriore mobilitazione è prevista il 19 giugno nella provincia di Udine, dove i lavoratori del trasporto pubblico locale incroceranno le braccia per l’intera giornata. Lo sciopero riguarderà il personale della società che gestisce il servizio autobus sul territorio e potrebbe provocare disagi agli utenti.

Per limitare i problemi ai pendolari saranno comunque assicurate alcune fasce di garanzia, con corse regolarmente effettuate dalle 6 alle 9 del mattino e successivamente dalle 12 alle 15.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più lungo dell’anno
    Calendario8 Giugno 2026

    Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più lungo dell’anno

    Solstizio d'estate 2026: tutto quello che dovresti sapere sul giorno più lungo dell'anno (e sulla notte più corta).
  • Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzioni planetarie
    Calendario1 Giugno 2026

    Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzioni planetarie

    Giugno 2026 regala un ricco programma di eventi astronomici, tra incontri planetari, fasi lunari e spettacoli celesti.
  • Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo
    Calendario1 Giugno 2026

    Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo

    Nel 2026 l’estate astronomica inizia domenica 21 giugno, con il solstizio d’estate, alle 10:24 ora italiana.
  • Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api: come nasce e perché è importante?
    Calendario20 Maggio 2026

    Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api: come nasce e perché è importante?

    Il 20 maggio si celebrano le api, piccoli insetti impollinatori necessari per la nostra sopravvivenza.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Tendenza16 Giugno 2026
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Ondata di caldo molto intensa su mezza Europa e anche in Italia con valori sopra la norma e afa in aumento. La tendenza meteo dal 19 giugno
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Tendenza15 Giugno 2026
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Secondo i dati attuali l'ondata di caldo potrebbe essere eccezionale per durata, estensione e intensità. La calura si farà più intensa nel fine settimana
Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tendenza dal 17-18 giugno
Tendenza14 Giugno 2026
Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tendenza dal 17-18 giugno
Anticiclone nord-africano di nuovo protagonista sull'Europa e anche in Italia: dal 17-18 giugno ondata di caldo molto intensa con punte di 38 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Giugno ore 20:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154