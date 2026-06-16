Scioperi dal 15 al 21 giugno: stop a farmacie e alcuni trasporti locali. Le date e gli orari

La settimana compresa tra il 15 e il 21 giugno sarà interessata da tre diverse agitazioni sindacali. Due riguarderanno il settore dei trasporti e avranno carattere locale: una interesserà il trasporto merci nella provincia di Genova, mentre l’altra coinvolgerà il trasporto passeggeri nell’area di Udine.

A livello nazionale, invece, si fermeranno i dipendenti delle farmacie comunali per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto alla fine del 2024.

Scioperi dal 15 al 21 giugno, domani saracinesche abbassate per le farmacie

Mercoledì 17 giugno è in programma il principale sciopero della settimana, sia per numero di lavoratori coinvolti sia per estensione territoriale. La protesta interesserà infatti l’intero territorio nazionale e vedrà protagonisti farmacisti e dipendenti delle farmacie comunali.

L’astensione dal lavoro durerà per tutta la giornata e potrebbe causare rallentamenti o disagi nell’erogazione dei servizi ai cittadini. L’iniziativa è stata promossa dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs, insieme alle sigle Usi 1912 e Usi Ct&s.

Alla base della mobilitazione vi è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, scaduto ormai da diversi mesi. I lavoratori chiedono maggiori tutele e un adeguamento delle condizioni economiche e normative. La decisione di proclamare lo sciopero è arrivata dopo una lunga fase di confronto con la parte datoriale che non ha portato a risultati concreti.

Anche i tentativi di mediazione previsti dalla legge si sono conclusi senza un accordo tra le parti. La protesta coinvolge oltre seimila addetti impiegati nelle farmacie comunali italiane e punta a sollecitare una rapida riapertura delle trattative contrattuali.

Dopo lo sciopero nazionale delle farmacie comunali, la settimana sarà segnata da altre due agitazioni nel settore dei trasporti. La prima prenderà il via giovedì 18 giugno e si concluderà sabato 20, coinvolgendo il comparto dell’autotrasporto merci nell’area metropolitana di Genova e nei porti di Genova e Savona.

La protesta è stata promossa da diverse associazioni di categoria e interesserà la logistica su gomma collegata ai due principali scali liguri. Sebbene l’iniziativa abbia carattere locale, le ripercussioni potrebbero estendersi anche oltre i confini regionali, considerando il ruolo strategico dei due porti per il traffico commerciale italiano. Eventuali rallentamenti nelle operazioni di trasporto e distribuzione potrebbero infatti causare ritardi nelle consegne, soprattutto per le aziende del Nord Italia.

Un’ulteriore mobilitazione è prevista il 19 giugno nella provincia di Udine, dove i lavoratori del trasporto pubblico locale incroceranno le braccia per l’intera giornata. Lo sciopero riguarderà il personale della società che gestisce il servizio autobus sul territorio e potrebbe provocare disagi agli utenti.

Per limitare i problemi ai pendolari saranno comunque assicurate alcune fasce di garanzia, con corse regolarmente effettuate dalle 6 alle 9 del mattino e successivamente dalle 12 alle 15.