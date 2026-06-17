FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Occhi al cielo, Luna, Venere e Giove formeranno un suggestivo tri...

Occhi al cielo, Luna, Venere e Giove formeranno un suggestivo triangolo luminoso: ecco quando

Gli amanti dell’astronomia avranno l’opportunità di osservare un suggestivo spettacolo nel cielo, con la Luna, Venere e Giove protagonisti di una rara configurazione celeste.
Calendario17 Giugno 2026 - ore 10:37 - Redatto da Meteo.it
Calendario17 Giugno 2026 - ore 10:37 - Redatto da Meteo.it

La sera del 17 giugno offrirà uno spettacolo astronomico davvero suggestivo: la Luna, Venere e Giove formeranno una brillante configurazione nel cielo occidentale, tra le costellazioni dei Gemelli e del Cancro. Se le condizioni saranno favorevoli, anche Mercurio potrebbe unirsi al quadro celeste, rendendo l’evento ancora più affascinante. A rendere speciale l’osservazione contribuiranno anche le Sagittariidi di giugno, uno sciame meteorico capace di regalare qualche stella cadente. Tutti gli astri coinvolti saranno osservabili senza strumenti, semplicemente alzando lo sguardo verso il cielo dopo il tramonto.

Triangolo Luna, Venere e Giove: come osservare lo spettacolo celeste

La serata del 17 giugno regalerà agli osservatori del cielo un appuntamento particolarmente suggestivo. Poco dopo il tramonto, infatti, la Luna si troverà in compagnia di Venere e Giove, dando vita a una configurazione luminosa e facilmente riconoscibile nel cielo occidentale. Il trio apparirà tra le costellazioni dei Gemelli e del Cancro, offrendo uno spettacolo visibile senza l'ausilio di telescopi o binocoli. Chi avrà un orizzonte libero e condizioni atmosferiche favorevoli potrà scorgere anche Mercurio, più basso rispetto agli altri corpi celesti. Nella stessa area del cielo potrebbero inoltre essere individuate Castore e Polluce, le due stelle principali dei Gemelli.

Per una visione ottimale si consiglia di osservare il cielo circa mezz'ora dopo il tramonto, quando gli astri saranno ancora sufficientemente alti sull'orizzonte. Venere e Giove saranno i punti più brillanti e semplici da riconoscere, mentre Mercurio richiederà maggiore attenzione a causa della sua posizione più bassa. Nelle aree urbane, edifici, foschia e illuminazione artificiale potrebbero rendere l'osservazione più difficile. Chi può spostarsi verso luoghi aperti, come colline, campagne o località costiere, avrà maggiori possibilità di godersi l'evento. Anche una terrazza panoramica può rappresentare un buon punto di osservazione.

Quando si allineano i pianeti?

L'allineamento planetario è un fenomeno astronomico che si verifica quando due o più pianeti sembrano disporsi lungo la stessa direzione osservati dalla Terra. Eventi simili possono coinvolgere anche altri corpi celesti, come il Sole o la Luna, creando configurazioni particolarmente affascinanti nel cielo. Esistono principalmente due forme di allineamento.

La più comune è la congiunzione, che avviene quando i pianeti appaiono molto vicini tra loro nel firmamento, offrendo spesso uno spettacolo facilmente osservabile anche senza strumenti ottici. L'altra configurazione è l'opposizione, che si verifica quando un pianeta si trova dalla parte opposta rispetto alla Terra lungo la linea che lo collega al Sole. In questo caso i corpi celesti risultano ugualmente allineati, ma le condizioni di osservazione possono essere meno favorevoli a seconda della loro posizione e della luminosità del cielo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Solstizio d'estate 2026: luoghi magici in Italia dove assistere all'alba più speciale dell'anno
    Calendario17 Giugno 2026

    Solstizio d'estate 2026: luoghi magici in Italia dove assistere all'alba più speciale dell'anno

    Il 21 giugno è il Solstizio d'estate: ecco i luoghi più belli in Italia dove assistere all'evento.
  • Solstizio d'estate 2026: luoghi magici in Italia dove assistere all'alba più speciale dell'anno
    Calendario17 Giugno 2026

    Solstizio d'estate 2026: luoghi magici in Italia dove assistere all'alba più speciale dell'anno

    Il 21 giugno è il Solstizio d'estate: ecco i luoghi più belli in Italia dove assistere all'evento.
  • Scioperi dal 15 al 21 giugno: stop a farmacie e alcuni trasporti locali. Le date e gli orari
    Calendario16 Giugno 2026

    Scioperi dal 15 al 21 giugno: stop a farmacie e alcuni trasporti locali. Le date e gli orari

    La prossima settimana sono in programma tre scioperi, uno esteso a livello nazionale e due a carattere locale.
  • Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più lungo dell’anno
    Calendario8 Giugno 2026

    Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più lungo dell’anno

    Solstizio d'estate 2026: tutto quello che dovresti sapere sul giorno più lungo dell'anno (e sulla notte più corta).
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Tendenza17 Giugno 2026
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Ondata di caldo: rischio di nuovi record di temperatura per il mese di giugno. Picchi di 38 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo dal 20-21 giugno
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Tendenza16 Giugno 2026
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Ondata di caldo molto intensa su mezza Europa e anche in Italia con valori sopra la norma e afa in aumento. La tendenza meteo dal 19 giugno
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Tendenza15 Giugno 2026
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Secondo i dati attuali l'ondata di caldo potrebbe essere eccezionale per durata, estensione e intensità. La calura si farà più intensa nel fine settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Giugno ore 19:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154