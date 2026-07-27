La Luna del Tuono illumina il cielo di mezza estate: quando e come osservarla

A fine luglio il cielo estivo offrirà un appuntamento speciale con la Luna piena conosciuta nella tradizione popolare come Luna del Tuono. Il plenilunio raggiungerà il suo momento massimo il 29 luglio 2026 alle 16:35, regalando uno spettacolo particolarmente suggestivo nelle ore serali.

Questo nome affonda le sue radici nelle antiche culture che osservavano il legame tra i fenomeni celesti, la natura e il cambiamento delle stagioni. Da secoli le lune piene vengono associate ai cicli della Terra e ai ritmi della vita quotidiana, mantenendo ancora oggi un forte valore simbolico.

Luna del Tuono, quando e come osservarla

Mercoledì 29 luglio 2026 gli appassionati potranno osservare la Luna piena di luglio, conosciuta anche come Luna del Tuono, con il momento più favorevole poco dopo il tramonto, quando il nostro satellite apparirà a est. Durante la salita sull'orizzonte la Luna potrà sembrare più grande del normale e assumere tonalità calde, dal giallo all'arancio fino al colore dorato.

La serata sarà resa ancora più spettacolare dal passaggio delle Delta Aquaridi, lo sciame meteorico che raggiungerà il massimo tra il 28 e il 30 luglio, offrendo la possibilità di vedere alcune stelle cadenti. Accanto alla Luna sarà inoltre possibile individuare Saturno, aggiungendo un ulteriore elemento allo scenario celeste.

Il primo nome di Luna del Cervo deriva dalle tradizioni dei popoli nativi americani e richiama il periodo in cui i cervi maschi iniziano a sviluppare nuovamente le loro corna dopo il ricambio annuale, simbolo di crescita e rinnovamento.

Nel corso del tempo questo plenilunio ha ricevuto anche altre denominazioni legate alla vita agricola e ai fenomeni naturali. È stata chiamata Luna del Tuono per i frequenti temporali estivi di luglio, ma anche Luna del Fieno e Luna del Raccolto, riferimenti ai lavori nei campi e ai frutti della stagione.

Il significato e i riti

La Luna piena di luglio è da sempre accompagnata da significati simbolici legati alla trasformazione, alla crescita personale e al rinnovamento. Secondo alcune tradizioni spirituali, questo momento sarebbe un'occasione per fare ordine nei propri pensieri, liberarsi da ciò che pesa e dedicarsi a nuovi obiettivi con maggiore consapevolezza.

C'è chi sceglie di celebrare il plenilunio con semplici gesti personali, come scrivere pensieri di gratitudine, raccogliere emozioni e desideri oppure trascorrere qualche momento all'aperto osservando il cielo illuminato dalla luce lunare.

Fin dall'antichità le fasi della Luna hanno aiutato diverse civiltà a scandire il passare del tempo, i mesi e i cambiamenti delle stagioni. I nomi attribuiti alle lune piene sono il risultato dell'incontro tra culture differenti e spesso raccontano il rapporto tra uomo, natura e attività quotidiane.

Le popolazioni native americane collegavano il plenilunio di luglio ai cicli della fauna e della raccolta, mentre in alcune comunità venivano utilizzati nomi come Luna del Salmone o Luna dei Lamponi, legati alle risorse disponibili in quel periodo dell'anno.

Anche in Europa esistevano tradizioni simili: i popoli celtici parlavano di Luna delle Erbe o Luna dell'Idromele, riferendosi alla raccolta di piante e preparati naturali, mentre gli anglosassoni la chiamavano Luna del Fieno per celebrare il periodo della mietitura e dei lavori agricoli estivi.