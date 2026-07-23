Cometa nel cielo di luglio: ultima occasione per ammirarla, ecco quando osservarla

Tra pochi giorni avremo l'ultima possibilità di ammirare la cometa 10/P Tempel 2. L'occasione sarà davvero ghiotta, e molti appassionati non vorranno lasciarsi sfuggire l'opportunità di ammirarla vicino all'ammasso globulare Messier 30 e magari immortalarla anche in qualche scatto suggestivo.

Quando vedere la cometa 10P/Tempel 2

Cometa periodica che orbita intorno al Sole una volta ogni 5,37 anni, 10P/Tempel 2 deve il suo nome all'astronomo tedesco Ernst Wilhelm Leberecht Tempel conosciuto come Wilhelm Tempel, che la scoprì il 4 luglio 1873. Dal momento del suo primo avvistamento, questa stella con la lunga coda riesce a incantare a ogni suo passaggio.

Proprio in questi giorni è possibile ammirarla puntando poco prima dell'alba un binocolo o un piccolo telescopio in direzione della costellazione del Capricorno, e sarà possibile scorgerla nella volta celeste fino al 2 agosto, data in cui raggiungerà il perielio.

Prima di arrivare nel punto della sua traiettoria più vicino al Sole però, assisteremo a un ulteriore aumento di luminosità. In particolare il 27 luglio, quando transiterà molto vicina all'ammasso globulare M30, avremo le migliori condizioni per riprenderla.

©Stellarium - cielo del 27 luglio ore 23:00 circa

Curiosità sulla cometa 10/P Tempel 2

Si tratta di un viandante cosmico che torna periodicamente a farci visita, invitandoci ad alzare gli occhi al cielo per meravigliarci, ogni volta, della magia che il firmamento riesce a regalarci.

Dal punto di vista astronomico si tratta di un corpo appartenente alla famiglia di Giove, che quest'anno sfiorerà la Terra transitando ad "appena" 62 milioni di km di distanza. Il corpo celeste non raggiunerà il punto più vicino al nostro Pianeta il 27 luglio, bensì il 3 agosto (ovvero il giorno dopo aver raggiunto il suo punto di massima vicinanza al Sole).

Sebbene la sua luminosità non consenta mai l’osservazione a occhio nudo, con un modesto telescopio sarà possibile individuare una suggestiva macchia verdastra, colore dovuto all’emissione di gas cianogeno.