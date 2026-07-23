FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cometa nel cielo di luglio: ultima occasione per ammirarla, ecco ...

Cometa nel cielo di luglio: ultima occasione per ammirarla, ecco quando osservarla

Cosa sapere su 10/P Tempel 2: la cometa periodica in questi giorni ospite del nostro Sistema Solare.
Spazio23 Luglio 2026 - ore 12:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
Spazio23 Luglio 2026 - ore 12:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Tra pochi giorni avremo l'ultima possibilità di ammirare la cometa 10/P Tempel 2. L'occasione sarà davvero ghiotta, e molti appassionati non vorranno lasciarsi sfuggire l'opportunità di ammirarla vicino all'ammasso globulare Messier 30 e magari immortalarla anche in qualche scatto suggestivo.

Quando vedere la cometa 10P/Tempel 2

Cometa periodica che orbita intorno al Sole una volta ogni 5,37 anni, 10P/Tempel 2 deve il suo nome all'astronomo tedesco Ernst Wilhelm Leberecht Tempel conosciuto come Wilhelm Tempel, che la scoprì il 4 luglio 1873. Dal momento del suo primo avvistamento, questa stella con la lunga coda riesce a incantare a ogni suo passaggio.

Proprio in questi giorni è possibile ammirarla puntando poco prima dell'alba un binocolo o un piccolo telescopio in direzione della costellazione del Capricorno, e sarà possibile scorgerla nella volta celeste fino al 2 agosto, data in cui raggiungerà il perielio.

Prima di arrivare nel punto della sua traiettoria più vicino al Sole però, assisteremo a un ulteriore aumento di luminosità. In particolare il 27 luglio, quando transiterà molto vicina all'ammasso globulare M30, avremo le migliori condizioni per riprenderla.

©Stellarium - cielo del 27 luglio ore 23:00 circa

Curiosità sulla cometa 10/P Tempel 2

Si tratta di un viandante cosmico che torna periodicamente a farci visita, invitandoci ad alzare gli occhi al cielo per meravigliarci, ogni volta, della magia che il firmamento riesce a regalarci.

Dal punto di vista astronomico si tratta di un corpo appartenente alla famiglia di Giove, che quest'anno sfiorerà la Terra transitando ad "appena" 62 milioni di km di distanza. Il corpo celeste non raggiunerà il punto più vicino al nostro Pianeta il 27 luglio, bensì il 3 agosto (ovvero il giorno dopo aver raggiunto il suo punto di massima vicinanza al Sole).

Sebbene la sua luminosità non consenta mai l’osservazione a occhio nudo, con un modesto telescopio sarà possibile individuare una suggestiva macchia verdastra, colore dovuto all’emissione di gas cianogeno.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Eclissi di sole del 12 agosto: cosa vedremo nei cieli italiani?
    Spazio21 Luglio 2026

    Eclissi di sole del 12 agosto: cosa vedremo nei cieli italiani?

    Eclissi parziale di Sole del 12 agosto: quanta luce "perderà" la nostra Stella? I dati dell'evento nelle principali città italiane.
  • Perseidi 2026: quando vedere le stelle cadenti più belle dell’anno e come osservarle
    Spazio20 Luglio 2026

    Perseidi 2026: quando vedere le stelle cadenti più belle dell’anno e come osservarle

    Non dovremmo attendere San Lorenzo per ammirare le Perseidi: le stelle cadenti più belle dell'anno sono già qui.
  • Il 14 luglio la Luna nuova regala il cielo più spettacolare: ecco perché
    Spazio14 Luglio 2026

    Il 14 luglio la Luna nuova regala il cielo più spettacolare: ecco perché

    La Luna Nuova offre stasera, 14 luglio, un'opportunità unica per ammirare il cielo estivo. Ecco cosa vedere nel firmamento più buio.
  • Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale
    Spazio10 Luglio 2026

    Giove saluta la Terra e scompare dal cielo serale

    Giove sarà in congiunzione con il Sole il 29 luglio e lascerà il cielo serale. Quando lo rivedremo e come ammirarlo?
Ultime newsVedi tutte
Meteo, ad inizio settimana tempo soleggiato e caldo nella norma
Tendenza23 Luglio 2026
Meteo, ad inizio settimana tempo soleggiato e caldo nella norma
Ci sono le premesse per una nuova ondata di calore tra fine luglio e i primi di agosto: le temperature dovrebbero tornare oltre media con anomalie più marcate al Centro-Nord
Meteo, nel weekend del 25-26 luglio perturbazione in transito. Stop alla calura
Tendenza22 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 25-26 luglio perturbazione in transito. Stop alla calura
Correnti più fresche di origine nord atlantica riporteranno le temperature su valori prossimi alla norma in tutta la penisola. Perturbazione n.7 in vista
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Tendenza21 Luglio 2026
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 14:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154