Il 14 luglio la Luna nuova regala il cielo più spettacolare: ecco perché

Nella serata di oggi, 14 luglio, avremo l'opportunità di ammirare il cielo più bello di tutta l'estate: il novilunio ci regalerà un firmamento completamente immerso nell'oscurità e l'occasione per addentrarci in osservazioni mozzafiato.

Il cielo estivo 2026 offre il meglio di sé

Sarà un appuntamento imperdibile quello che attende stasera gli skywatcher. La luna nuova, che teoricamente si verifica il 14 luglio alle 11:43 ora italiana, offrirà infatti l'occasione per ammirare chicche celesti altrimenti invisibili all'occhio umano.

I cieli bui sono notoriamente alleati degli appassionati di fenomeni celesti, e quello di stasera si presenterà completamente sgombro dal bagliore lunare, offrendo a tutti la possibilità di mettere a fuoco (a occhio nudo o con l'aiuto di un binocolo) tutte quelle meraviglie celesti che in altre occasioni rimangono offuscate dal chiarore della luna.

Cosa vedremo nel cielo senza luna di stanotte

Questo novilunio sarà l'occasione perfetta per dedicarsi all'osservazione (e volendo anche per scattare qualche foto) della Via Lattea. In questo mese infatti, si verificano le condizioni migliori per l'avvistamento del Centro Galattico e saranno davvero pochi coloro che vorranno rinunciare a sfruttare la miglior sera di luglio per ammirare la regione più densa e ricca di stelle della nostra galassia. Potremmo trovarla lungo l'orizzonte meridionale, quella che attraversa la Costellazione del Sagittario, nelle ore centrali della notte.

Proprio puntando lo sguardo in quella direzione, potremmo trovare ad attenderci anche altre gemme celesti, come la Nebulosa Laguna, l'Ammasso di Ercole e la Nebulosa Anello. Mentre l'osservazione della Via Lattea sarà possibile, in presenza di cieli sereni e sgombri da nubi, anche a occhio nudo però, per individuare nel firmamento queste ultime sarà necessario poter contare almeno su un binocolo.

Con un telescopio invece, si potrà tentare anche l'osservazione della Cometa 10P/Tempel 2, che si prepara a raggiungere il perielio il prossimo 2 agosto e acquista sempre maggiore luminosità.

Stelle cadenti pronte a dare spettacolo nel cielo buio

Mentre lasceremo lo sguardo vagare alla ricerca della Via Lattea e di tutti i "tesori" che si trovano nelle vicinanze, non dimentichiamo di tenere qualche desiderio a portata di mano. Da sempre il cielo estivo è sinonimo di "pioggia di stelle", e anche se l'appuntamento con le Lacrime di San Lorenzo è ancora abbastanza lontano, non mancheranno altre meteore pronte a infiammare il firmamento.

Tra gli sciami attivi in questo periodo troviamo le Alpha Capricornidi, le Delta Aquaridi Meridionali e le Kappa Lyridi. Si tratta di meteore sicuramente minori se paragonate alle Perseidi, ma che riunite possono offrire un meraviglioso spettacolo nella notte buia.

Come osservare al meglio il cielo notturno

La Luna Nuova offre sempre le migliori condizioni di visibilità e a luglio questo momento si trasforma in un'occasione imperdibile per ammirare tutte le chicche estive del firmamento. Complici le temperature estremamente miti, sarà un ottimo momento per scegliere di trascorrere qualche ora all'aperto anche dopo il tramonto e sfruttare il cielo buio per cercare di individuare oggetti celesti non sempre visibili.

Ovviamente il primo ingrediente per sfruttare al meglio questa occasione sarà un cielo sereno, dopodiché anche la scelta del punto di osservazione giocherà un ruolo fondamentale. Scegliere sempre luoghi lontani dalle città, così da impedire che le luci artificiali rovinino la magia di una notte senza luna, e spazi che non presentino ostacoli naturali o artificiali all'orizzonte, garantirà a tutti una serata indimenticabile.