Cielo di luglio 2026: i principali eventi astronomici del mese

Luglio 2026 regala numerose occasioni per ammirare il firmamento, con pianeti ben visibili che si affiancano alla Luna in suggestive configurazioni. Le notti estive, caratterizzate da un cielo limpido e poco illuminato, permettono di osservare la Via Lattea in tutto il suo splendore. Verso la fine del mese aumenterà anche l'attività delle stelle cadenti, offrendo spettacolari scie luminose.

Cielo di luglio 2026, ecco i principali eventi astronomici

Luglio 2026 è uno dei periodi migliori per osservare il cielo notturno, grazie alla spettacolare presenza della Via Lattea, ben visibile come una luminosa fascia che attraversa il firmamento, con il suo tratto più ricco nella zona delle costellazioni dello Scorpione e del Sagittario, dove si trova il cuore della nostra galassia.

Tra i pianeti spicca Saturno, facilmente osservabile, mentre Giove brilla intensamente, Venere domina il cielo della sera e Marte appare meno evidente ma protagonista di un interessante incontro con Urano il 4 luglio.

Il 7 luglio la Luna si avvicina a Saturno regalando una suggestiva congiunzione, seguita il 9 luglio dall'incontro tra Venere e Regolo, la stella più luminosa del Leone. Il 17 luglio la sottile falce di Luna accompagnerà Venere al tramonto, creando uno splendido scenario. Il 24 luglio gli appassionati potranno osservare il celebre Manico d'Oro, un particolare effetto di luce che mette in risalto i rilievi lunari.

A chiudere il mese saranno le Delta Aquaridi, che raggiungeranno il massimo il 30 luglio con numerose stelle cadenti visibili soprattutto prima dell'alba, anche se la luce della Luna potrebbe limitarne parzialmente lo spettacolo.

Stelle cadenti di luglio, gli spettacoli celesti da non perdere

Luglio 2026 offrirà agli appassionati di astronomia diverse occasioni per osservare stelle cadenti, grazie all'attività di tre sciami meteorici che renderanno il cielo particolarmente interessante.

I primi a entrare in scena saranno le Delta Sagittaridi, attive tra il 18 e il 20 luglio e riconoscibili per le loro scie luminose persistenti e osservabili guardando verso sud, nella direzione della costellazione del Sagittario. Le condizioni saranno favorevoli perché la Luna sorgerà soltanto dopo la mezzanotte, lasciando molte ore di cielo scuro.

Nella parte finale del mese, dal 28 al 30 luglio, raggiungeranno il massimo le Delta Aquaridi Meridionali, considerate tra gli sciami più interessanti del periodo, con una frequenza che in condizioni ideali può arrivare a circa 25 meteore ogni ora. Il loro radiante si trova nella costellazione dell'Acquario e l'assenza quasi totale della luce lunare renderà l'osservazione ancora più agevole.

Negli stessi giorni saranno attive anche le Alfa Capricornidi, originate dalla cometa 169P/NEAT: pur producendo un numero inferiore di meteore, sono note per alcune scie particolarmente luminose. La contemporanea presenza di questi tre sciami, insieme alle miti serate estive, offrirà ottime opportunità per trascorrere il tempo con lo sguardo rivolto verso il cielo.