Eclissi di Sole, gli orari per vederla in Italia oltre ai siti che seguiranno l'evento in diretta

Cresce l'attesa per l'eclissi di sole, l'imperdibile evento che sarà visibile il 12 agosto 2026 in gran parte d'Europa. Nel nostro Paese la visione sarà solo parziale, ma scopriamo quali sono gli orari e i siti da segnare per non perderla!

Eclissi di Sole, 12 agosto 2026: a che ora in Italia?

Occhi puntati al cielo mercoledì 12 agosto 2026 per non perdere uno degli eventi astronomici dell'estate 2026. Si tratta dell'eclissi di Sole che sarà visibile totalmente in Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre in Italia la visione sarà solo parziale. Uno spettacolo da non perdere visto che uno evento di questo tipo non ricadeva dal lontano 1999. Il 12 agosto 2026, in concomitanza con il picco delle Presiedi, il cielo ci regalerà uno spettacolo davvero magico. L'eclissi di sole del 12 agosto 2026 sarà visibile solo parzialmente in Italia con un grado di copertura del disco solare fino al 90% nelle regioni del Nord-Ovest, mentre nel Salento la copertura sarà minima al 10%.

L'orario di inizio dell'eclissi di sole è tra le 19:27 e le 19:38, mentre il massimo osservabile sarà raggiunto tra le 19:52 e le 20:22, orario del tramonto in gran parte della Penisola. Per osservare l'evento sarà importante posizionarsi in un luogo con l'orizzonte ovest libero da ostacoli in modo da osservare il Sole fino alla sua scomparsa sotto l'orizzonte.

Eclissi di Sole 12 agosto 2026 in Italia: orari per città è siti dove seguire l'evento

Tra le zone dove si registreranno condizioni favorevoli per la visione dell'eclissi di Sole del 12 agosto 2026 ci sono le regioni di Nord-Ovest. Nella città di Torino l'evento astronomico è previsto intorno alle 19:28 con il picco massimo intorno alle 20:21 e la sua fine intorno alle 20:40. A Milano, invece, il primo contatto sarà intorno alle 19:27 con il picco massimo alle 20:20. Sia a Torino che Milano la Luna coprirà il 90% del disco solare. Nella città di Verona, invece, l'eclissi è prevista dalle 19:27 con il picco massimo alle 20:20. A Firenze occhi puntati all'insù dalle 19:30 (picco massimo alle 20:20), mentre a Roma dalle 19:32 con picco massimo alle 20:11. Nelle città del Sud la finestra temporale sarà ancora più breve: a Napoli si parte alle 19:34 con il picco alle 20:02, a Bari dalle 19:33 (picco intorno alle 19:52), Palermo dalle 19:38 (picco 20:03) e Cagliari dalle 19:37 con il picco intorno alle 20:20.

Non solo, l'eclissi di Sole del 12 agosto 2026 sarà visibile anche online grazie all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) che, oltre ad aver creato una mappa interattiva con tutti i punti e le condizioni di visibilità, trasmetterà anche in diretta l'evento sul canale YouTube di EduINAF e sulle pagine Facebook di INAF e UAI.