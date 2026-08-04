Il cielo di agosto 2026 regala uno spettacolo unico: i 4 eventi astronomici da vedere

Sarà un mese decisamente spettacolare per gli appassionati di eventi celesti: agosto è appena iniziato, portando con sè 4 eventi astronomici imperdibili. Pronti a scoprirli tutti?

Il cielo estivo da spettacolo: 4 eventi da non perdere ad agosto

Nessun mese dell'anno sembra disposto a privarci di eventi celesti suggestivi, ma quello che ci riserva agosto quest'anno, ha quasi dell'incredibile. Dopo aver regalato una visione spettacolare della Cometa 10/P Tempel, che ha raggiunto il perielio domenica scorsa, ha in serbo altri 4 show che non possiamo davvero perderci.

Non siete riusciti ad ammirare la Stella dalla lunga coda nel momento del suo massimo avvicinamento alla Terra? Nessun problema: questo mese ci riserva ancora tante occasioni per alzare gli occhi al firmamento. Ad attenderci ci sono un'eclissi di Sole e una di Luna, un allineamento planetario e le mitiche Perseidi.

Eclissi solare totale del 12 agosto, cosa vedremo dall'Italia

Il 12 agosto, verso le 19:30 ora italiana, assisteremo a uno degli eventi più attesi del 2026. La Luna oscurerà il Sole, regalando uno spettacolo straordinario che però purtroppo, stavolta sarà visibile dall'Italia solo in modo parziale.

A essere più fortunati saranno gli abitanti della Groenlandia, dell'Islanda, di alcune zone della Russia, della Spagna e di una parte del Portogallo, che potranno assistere all'eclissi di Sole totale. Nel nostro Paese l'oscuramento risulterà più marcato nelle regioni del Nord, riducendosi progressivamente man mano che ci spostiamo verso Sud.

Ventimiglia sarà una delle città in cui l'evento risulterà più marcato: qui intorno alle 20:23 la Luna arriverà a coprire quasi il 95% del diametro solare, quando la Stella si troverà ad appena 1,6 gradi sopra l'orizzonte. La posizione del Sole, vicino al tramonto e molto basso, favorirà chi opta per punti di osservazione che presentano un orizzonte libero a ovest: la presenza di alberi, case o montagne potrebbe pregiudicare la visibilità dell'eclissi.

Indipendentemente dalla località geografica dalla quale seguirete l'evento, e dalla conseguente percentuale di oscuramento, sarà però importante dotarsi di appositi occhiali o visori solari certificati secondo la norma ISO 12312-2 per evitare danni (talvolta anche permanenti) alla vista.

Le Perseidi 2026 infiammano un cielo senza Luna

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto, un altro spettacolo celeste arriverà a incantare gli skywatcher. Lo sciame delle Perseidi, stelle cadenti note anche con il nome di "Lacrime di San Lorenzo", raggiungerà il picco.

Si tratta di meteore generate dai detriti lasciati dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, che hanno il loro radiante nella costellazione di Perseo e che ogni anno tornano a infiammare il firmamento per la gioia di tutti i sognatori. Con uno ZHR che, in condizioni ottimali, può arrivare a sfiorare le 100 meteore all'ora, le Perseidi sono indubbiamente le stelle cadenti più belle dell'anno.

Quest'anno poi, c'è un'ottima notizia per chi attende il picco con ansia: contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno, nel 2026 la massima attività delle Lacrime di San Lorenzo avverrà in un cielo privo di Luna.

6 Pianeti allineati nel cielo estivo, l'evento da non perdere

Spesso parliamo di baci celesti, ovvero l'incontro (apparente) tra due corpi celesti, ma capita assai raramente che i protagonisti di questi spettacoli siano più di due. Ecco perché, ciò che accadrà il 12 agosto, assume i contorni di un evento molto raro.

Ad attenderci troveremo infatti ben sei Pianeti: Mercurio, Giove, Marte, Urano, Saturno e Nettuno. L'orario non sarà certo dei migliori, e per assistere a questa straordinaria parata planetaria dovremmo puntare la sveglia poco prima dell'alba, ma lo spettacolo offerto dalla volta celeste ripagherà questo piccolo sacrificio.

Eclissi parziale di Luna, il cielo estivo incanta

Dopo il Sole, anche la Luna si "spegnerà" nel cielo estivo. L'appuntamento con questa nuova eclissi d'agosto è fissato per il giorno 28. Quando il nostro satellite raggiungerà la fase di Piena, dando origine allo spettacolo conosciuto come plenilunio dello Storione, entrerà quasi completamente (96%) nell'ombra della Terra.

Questo fenomeno è astronomicamente noto come eclissi lunare profonda, e crea le condizioni ottimali per vedere la Luna in una inconsueta tonalità arancione scuro. L’eclissi sarà completamente osservabile da Nord e Sud America, visibile al sorgere della Luna nel Pacifico centrale e al tramonto della Luna in Africa, Europa e Medio Oriente.