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Eclissi di Sole 2026, le immagini che giungono dalla Spagna

Immagini straordinarie stanno arrivando dalla Spagna dopo l’eclissi totale di Sole del 12 agosto 2026. Per alcuni istanti il giorno si è trasformato in una sorta di crepuscolo, mentre la Luna ha coperto completamente il disco solare mostrando la corona del Sole.
Spazio13 Agosto 2026 - ore 10:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le fotografie scattate in diverse zone della Spagna raccontano meglio di qualsiasi parola la spettacolarità dell’evento: il disco nero della Luna circondato dalla corona solare, il cielo improvvisamente scuro e poi il ritorno progressivo dei colori del tramonto.

L’eclissi totale del 12 agosto è stata visibile dalla Groenlandia orientale, dall’Islanda occidentale e soprattutto dalla metà settentrionale della Spagna, oltre che da una piccola zona del Portogallo. In gran parte del resto d’Europa il fenomeno è stato invece osservato come eclissi parziale.

Eclissi di Sole 2026 in Spagna: le immagini più belle

Tra le fotografie più suggestive ci sono quelle realizzate ad Arija, nella provincia di Burgos, dove la Luna è riuscita a coprire interamente il Sole. Reuters ha documentato il momento della totalità e una sequenza fotografica mostra le diverse fasi del fenomeno fino alla completa oscurazione del disco solare.

Immagini spettacolari sono arrivate anche da Zaragoza, dove la corona solare è apparsa chiaramente intorno alla sagoma scura della Luna, e da Yebes, in provincia di Guadalajara. A Calatayud una delle fotografie più caratteristiche ha immortalato l'eclissi insieme alla celebre sagoma del toro di Osborne.

Scenario completamente diverso sul mare. A Ibiza le fotografie hanno mostrato il ritorno della luce sul Mediterraneo dopo la totalità, mentre nella zona di Valencia, dalla laguna dell'Albufera fino a Puerto de Sagunto, migliaia di persone hanno seguito l'eclissi vicino all'acqua.

Particolarmente suggestive anche le immagini provenienti dalla spiaggia del Gurugú, a Castellón, dove un paracadutista è stato fotografato mentre scendeva durante l'eclissi.

La Spagna al buio durante l’eclissi totale

La fascia di totalità ha attraversato la metà settentrionale della Spagna da ovest verso est, partendo dalla Galizia e arrivando fino alle Isole Baleari. Secondo El País, la fascia interessata dalla totalità era larga circa 300 chilometri e ha terminato il suo percorso spagnolo a Formentera.

Uno dei momenti più emozionanti è stato registrato a Buitrago de Lozoya, a nord di Madrid. Poco dopo le 20.30 il cielo si è rapidamente oscurato e sono diventati visibili anche i cosiddetti grani di Baily, piccoli punti luminosi che compaiono ai bordi della Luna immediatamente prima e dopo la totalità. Reuters racconta di applausi e grida di stupore tra le persone presenti.

Anche nella capitale spagnola migliaia di persone si sono radunate nei parchi e nei punti panoramici, tra cui il Tempio di Debod e il Cerro del Tío Pío, per seguire le diverse fasi del fenomeno. Una fotografia pubblicata da RTVE mostra inoltre il Sole che torna progressivamente visibile sul profilo di Torrespaña.

Perché l’eclissi del 12 agosto 2026 è stata così spettacolare

A rendere particolare questa eclissi è stata anche l'ora in cui si è verificata in Spagna. Il Sole si trovava infatti molto basso sull'orizzonte, vicino al tramonto. Durante la totalità la Luna ha coperto completamente il disco solare, facendo emergere la corona, la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, normalmente nascosta dalla sua fortissima luminosità.

Il risultato è stato un paesaggio insolito: oscurità improvvisa, colori simili a quelli dell'alba e del tramonto e, al centro del cielo, il disco nero della Luna circondato dalla luce della corona.

Per la Spagna si è trattato inoltre di un appuntamento storico. RTVE lo definisce il primo eclipse totale di Sole visibile nella Penisola Iberica da oltre un secolo, mentre El País sottolinea come fosse la prima eclissi totale ad attraversare la Penisola da 121 anni.

Quando sarà la prossima eclissi di Sole?

L'attesa per il prossimo grande appuntamento sarà sorprendentemente breve. Il 2 agosto 2027 un'altra eclissi totale di Sole sarà visibile dalla Spagna, oltre che dal Nord Africa e dal Medio Oriente.

Il 26 gennaio 2028 sarà invece la volta di un'eclissi anulare, il fenomeno nel quale la Luna lascia visibile intorno a sé il caratteristico “anello” luminoso del Sole. L'ESA parla infatti di una vera e propria sequenza di grandi eclissi europee tra il 2026 e il 2028.

Le immagini arrivate dalla Spagna il 12 agosto 2026 sono però già destinate a rimanere tra le fotografie astronomiche più suggestive dell'anno: un Sole nero circondato dalla corona, osservato da milioni di persone mentre il giorno, per pochi istanti, lasciava spazio all'oscurità.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Agosto ore 16:30

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