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Stelle cadenti di luglio: quali sono gli sciami più interessanti che infiammeranno il cielo estivo?

Stelle cadenti di luglio: quando vedremo i puntini luminosi infiammare il cielo estivo?
Spazio29 Giugno 2026 - ore 12:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
Spazio29 Giugno 2026 - ore 12:33 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il cielo estivo si prepara a incantarci: a luglio saranno davvero molti gli sciami di stelle cadenti che arriveranno a infiammare il firmamento, rendendo le serate all'aria aperta un autentico piacere per gli occhi.

Stelle cadenti di luglio: il cielo estivo dà spettacolo

Le temperature torride invitano a trascorrere qualche ora all'aria aperta dopo il tramonto, e il cielo è pronto a incantare gli skywatcher con diversi sciami meteorici. Tra i più spettacolari di luglio troviamo le Delta Sagittaridi, le Alfa Capricornidi e le delta Aquaridi meridionali. Pur trattandosi di sciami non molto generosi, alcuni di questi avranno il vantaggio di presentarsi in momenti particolarmente favorevoli all'osservazione.

Le temperature gradevoli della sera e la presenza contemporanea di più gruppi di stelle cadenti, spesso unita alla totale assenza di bagliore lunare, sapranno rendere l'osservazione del cielo di luglio particolarmente affascinante. Pronti a scoprire tutti gli appuntamenti di questo mese, che spesso viene ingiustamente considerato solo il preludio di agosto?

Aspettando le Perseidi, ecco quali sono i principali sciami di luglio

L'appuntamento con le Perseidi si avvicina, ma nell'attesa di incontrare le Lacrime di San Lorenzo possiamo deliziarci con altri sciami minori che infiammeranno il cielo notturno di luglio.

Si inizia con le Delta Sagittaridi, attive dal 18 al 20 del mese. Si tratta di meteore famose per le loro scie persistenti, il cui radiante è localizzato nella costellazione del Sagittario. Per cercare di individuarne il maggior numero possibile sarà sufficiente puntare lo sguardo a sud. L'osservazione sarà favorita dal fatto che la Luna, in fase di Ultimo Quarto, sorgerà solo dopo la mezzanotte permettendoci di godere di molte ore di cielo buio.

A seguire troveremo ad attenderci i puntini luminosi delle Delta Aquaridi meridionali, che daranno il meglio di sé dal 28 al 30 luglio. Lo ZHR, il tasso orario zenitale, abbastanza alto con circa 25 meteore ogni ora, e la quasi totale assenza di bagliore lunare (il nostro satellite raggiungerà la fase di Luna Nuova il 24 luglio) le renderanno particolarmente appetibili a tutti gli appassionati di eventi celesti. Il loro radiante, come facilmente deducibile dal nome, si trova nella costellazione dell'Aquario, visibile a Sud.

Nelle stesse ore, anche le Alfa Capricornidi raggiungeranno il loro punto massimo. Queste meteore sono originate dalla cometa 169P/NEAT e non presentano un tasso orario zenitale alto. Il fatto che raggiungano il picco nelle stesse ore delle Delta Aquaridi tuttavia, offre migliori possibilità di riuscire a individuare qualche puntino luminoso.

Queste stelle cadenti si caratterizzano per le loro scie lente e luminose, che le rendono tra le più scenografiche e capaci di stupire con outburst occasionali. Il radiante sarà visibile tra Sud e Sud-Est, abbastanza alto da garantire un'ottima visuale.

Come osservare al meglio le stelle cadenti di luglio

Abbiamo visto che quest'anno, i tre principali gruppi di meteore di luglio si presenteranno al picco in un momento in cui la Luna sarà assente, o quanto meno illuminata al minimo. Questo permetterà di dedicarsi all'osservazione delle stelle senza disturbo visivo. Per poter contare su cieli ancora più bui, il nostro consiglio è sempre quello di allontanarsi il più possibile dalle luci artificiali delle città.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno ore 14:26

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