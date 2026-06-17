Occhi al cielo: Luna, Venere e Giove formano un suggestivo triangolo luminoso. Ecco quando

La sera del 17 giugno offre uno spettacolo astronomico davvero suggestivo: la Luna, Venere e Giove formeranno una brillante configurazione nel cielo occidentale, tra le costellazioni dei Gemelli e del Cancro.

Se le condizioni saranno favorevoli, anche Mercurio potrebbe unirsi al quadro celeste, rendendo l’evento ancora più affascinante. A rendere speciale l’osservazione contribuiscono pure le Sagittaridi di giugno, uno sciame meteorico capace di regalare qualche stella cadente. Tutti gli astri coinvolti sono osservabili senza strumenti, semplicemente alzando lo sguardo verso il cielo dopo il tramonto.

Triangolo Luna, Venere e Giove: come osservare lo spettacolo celeste

La serata del 17 giugno regala agli osservatori del cielo un appuntamento particolarmente suggestivo. Poco dopo il tramonto, infatti, la Luna si trova in compagnia di Venere e Giove, dando vita a una configurazione luminosa e facilmente riconoscibile nel cielo occidentale.

Il trio appare tra le costellazioni dei Gemelli e del Cancro, offrendo uno spettacolo visibile senza l'ausilio di telescopi o binocoli. Chi ha un orizzonte libero e condizioni atmosferiche favorevoli può scorgere anche Mercurio, più basso rispetto agli altri corpi celesti. Nella stessa area del cielo potrebbero inoltre essere individuate Castore e Polluce, le due stelle principali dei Gemelli.

Per una visione ottimale si consiglia di osservare il cielo circa mezz'ora dopo il tramonto, quando gli astri sono ancora sufficientemente alti sull'orizzonte. Venere e Giove sono i punti più brillanti e semplici da riconoscere, mentre Mercurio richiede maggiore attenzione a causa della sua posizione più bassa.

Nelle aree urbane, edifici, foschia e illuminazione artificiale potrebbero rendere l'osservazione più difficile. Chi può spostarsi verso luoghi aperti, come colline, campagne o località costiere, ha maggiori possibilità di godersi l'evento. Anche una terrazza panoramica può rappresentare un buon punto di osservazione.

Quando si allineano i pianeti?

L'allineamento planetario è un fenomeno astronomico che si verifica quando due o più pianeti sembrano disporsi lungo la stessa direzione osservati dalla Terra. Eventi simili possono coinvolgere anche altri corpi celesti, come il Sole o la Luna, creando configurazioni particolarmente affascinanti nel cielo. Esistono principalmente due forme di allineamento.

La più comune è la congiunzione, che avviene quando i pianeti appaiono molto vicini tra loro nel firmamento, offrendo spesso uno spettacolo facilmente osservabile anche senza strumenti ottici.

L'altra configurazione è l'opposizione, che si verifica quando un pianeta si trova dalla parte opposta rispetto alla Terra lungo la linea che lo collega al Sole. In questo caso i corpi celesti risultano ugualmente allineati, ma le condizioni di osservazione possono essere meno favorevoli a seconda della loro posizione e della luminosità del cielo.