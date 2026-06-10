L’estate astronomica del 2026 prenderà ufficialmente il via il 21 giugno alle ore 10:24 con il solstizio, il momento che segna l’inizio della stagione più luminosa dell’anno. Pochi giorni dopo, nella notte tra il 29 e il 30 giugno, il cielo offrirà un nuovo spettacolo con la prima Luna piena estiva. Questo plenilunio sarà una cosiddetta “microluna”, poiché il nostro satellite si troverà a una distanza maggiore dalla Terra e apparirà quindi leggermente più piccolo del normale.

Microluna delle Fragole 2026, quando osservare la prima luna piena dell'estate

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2026 gli appassionati di astronomia potranno osservare uno degli eventi celesti più interessanti dell’inizio dell’estate: la cosiddetta microluna. Il momento esatto della Luna piena sarà alle 1:56 del 30 giugno, ma il satellite apparirà completamente illuminato già per tutta la notte precedente, regalando uno spettacolo visibile a occhio nudo in condizioni meteorologiche favorevoli. Per individuarla sarà sufficiente rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte meridionale, in direzione della costellazione del Sagittario.

La microluna si verifica quando la Luna piena coincide con l’apogeo, cioè il punto della sua orbita più distante dalla Terra. Pur essendo meno appariscente di una Superluna, questo fenomeno continua a suscitare grande interesse tra gli osservatori del cielo. Va ricordato che il termine “microluna” non rappresenta una definizione astronomica ufficiale e non è riconosciuto dall’International Astronomical Union, proprio come accade per la Superluna.

In questa occasione il nostro satellite si troverà a circa 405.254 chilometri dalla Terra, una distanza superiore rispetto alla media di circa 382.500 chilometri. Per questo motivo la Luna apparirà leggermente più piccola del normale. Secondo gli esperti, le sue dimensioni apparenti potranno risultare fino al 14% inferiori rispetto a quelle di una Superluna e di circa il 6% più ridotte rispetto a una Luna piena media.

Perché si chiama Luna delle Fragole

La prima Luna piena dell’estate è tradizionalmente conosciuta come Luna delle Fragole, un nome ereditato dalle popolazioni native del Nord America che associavano questo plenilunio all’inizio della raccolta delle fragole selvatiche. Nel continente europeo, invece, lo stesso evento celeste era indicato con nomi differenti, tra cui Luna di Miele, Luna Calda e Luna del Fieno, legati alle attività e alle tradizioni stagionali del periodo.

L’espressione “Luna di Miele”, ancora oggi utilizzata per descrivere il viaggio degli sposi dopo il matrimonio, affonda le sue radici in antiche usanze popolari. Il riferimento nasce dall’idromele, una bevanda ottenuta dalla fermentazione del miele, consumata già in epoche molto remote e conosciuta anche dalle civiltà dell’antichità. In diverse regioni europee era consuetudine donare agli sposi una scorta di questa bevanda sufficiente per circa un mese dopo le nozze. Secondo le credenze dell’epoca, l’idromele avrebbe favorito la fertilità e la nascita di figli. Poiché il tempo veniva spesso misurato attraverso i cicli lunari, il periodo successivo al matrimonio prese il nome di “Luna di Miele”, diventando nel tempo un’espressione simbolo dell’inizio della vita coniugale.