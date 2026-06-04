Arrivano tre baci celesti visibili a occhio nudo: i dettagli

Il cielo di giugno offrirà agli appassionati di astronomia tre spettacolari incontri tra astri visibili a occhio nudo. Il primo appuntamento sarà la sera del 9 giugno, quando Venere e Giove appariranno molto vicini all’orizzonte regalando uno scenario suggestivo.

Nelle prime ore del 10 giugno sarà invece la volta della Luna e di Saturno, protagonisti di una splendida congiunzione osservabile prima dell’alba. Lo spettacolo si concluderà il 12 giugno con un ultimo incontro celeste tra Luna e Marte, visibile all’alba.

In arrivo tre baci celesti visibili a occhio nudo, ecco quando osservarli

Giugno regalerà agli appassionati del cielo una serie di affascinanti fenomeni astronomici, con protagonista assoluta la spettacolare vicinanza apparente tra Venere e Giove, i due pianeti più brillanti del Sistema Solare.

Nella serata del 9 giugno, guardando verso ovest, sarà possibile osservare i due astri molto vicini tra loro, accompagnati anche da Mercurio, che si troverà in un periodo particolarmente favorevole all’osservazione.

I tre pianeti saranno visibili nella costellazione dei Gemelli, accanto alle luminose stelle Castore e Polluce, offrendo uno scenario suggestivo anche a occhio nudo in presenza di cieli sereni.

Lo spettacolo proseguirà all’alba del 10 giugno con la Luna calante che apparirà accanto a Saturno nella costellazione dei Pesci. L’incontro tra i due corpi celesti sarà osservabile senza strumenti, anche se un binocolo consentirà di apprezzare meglio i dettagli del celebre pianeta con gli anelli.

Infine, nelle prime ore del 12 giugno, il cielo orientale ospiterà un’altra splendida congiunzione: la sottile falce di Luna si avvicinerà a Marte nella costellazione dell’Ariete, regalando l’ultimo grande appuntamento astronomico di questa straordinaria sequenza di eventi.

Cosa sono i baci celesti?

Con l’espressione “baci celesti” si indicano le congiunzioni astronomiche, fenomeni durante i quali due o più corpi del cielo sembrano trovarsi molto vicini se osservati dalla Terra. In realtà non avviene alcun incontro reale nello spazio, poiché tra pianeti, stelle e Luna continuano a esistere enormi distanze, ma si tratta di un effetto visivo dovuto alla prospettiva. Proprio questa apparente vicinanza crea scenari particolarmente suggestivi e apprezzati dagli osservatori.

Le congiunzioni sono tra gli eventi astronomici più seguiti perché possono essere ammirate facilmente anche da chi non ha particolari conoscenze del cielo. I protagonisti più frequenti di questi spettacoli sono la Luna e pianeti luminosi come Venere, Giove e Saturno, riconoscibili senza difficoltà a occhio nudo.

Spesso è sufficiente osservare l’orizzonte nelle ore che precedono l’alba o subito dopo il tramonto per assistere a queste affascinanti configurazioni. Sebbene un binocolo o un telescopio possano offrire una visione più dettagliata, non sono necessari per godere della bellezza di questi eventi celesti.