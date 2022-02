Allerta meteo nel Regno Unito, dopo Eunice arriva la tempesta Franklin: forte vento e rischio alluvioni

Continua a imperversare il maltempo nel Regno Unito che, dopo la tempesta Eunice dei giorni scorsi, si trova ora ad affrontare la tempesta Franklin, con vento forte e alluvioni. Si tratta delle terza tempesta in meno di una settimana.

Regno Unito, in arrivo la terza tempesta

Dopo aver fatto i conti con la tempesta Dudley e la tempesta Eunice, che ha provocato vittime e gravi danni e che è stata definita dalla Bbc una delle peggiori degli ultimi tre decenni per la sua forza, adesso il Regno Unito si trova ad affrontare la tempesta Franklin.

Questa nuova tempesta si sta facendo sentire già da ieri sera. In queste ultime ore si stanno verificando forti raffiche di vento nell'Irlanda del Nord, con rischio di mareggiate lungo le zone costiere esposte.

Anche se non forte come la precedente, la tempesta Franklin porta con sé forti venti, che in alcune parti del Paese hanno raggiunto i 170 km/h. Si tratta senza dubbio di venti meno intensi di Eunice ma comunque pericolosi e potenzialmente in grado di arrecare danni a edifici oltre che condizioni di viaggio complicate. Numerosi anche gli allagamenti, che hanno causato disagi soprattutto nei dintorni di Manchester. Il Met Office anglosassone ha diramato l'allerta gialla meteo per tutto il Regno Unito a eccezione dell'area nord-est.

Franklin, la terza super-tempesta arriva in Francia

La tempesta Franklin, destinata a imperversare anche per la giornata di oggi sul Regno Unito, sta già interessando anche la Francia, dove forti raffiche di vento nel nord del Paese stanno causando disagi alla circolazione. La popolazione è stata invitata a rimanere a casa e limitare gli spostamenti ai casi di effettiva necessità.

Le autorità francesi hanno lanciato un allarme di colore arancione in alcuni dipartimenti: le Nord, Pas-de-Calais, Somme e Seine-Maritime. Sono previste onde alte sulle coste della Manica.