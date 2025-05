Spiagge più belle del mondo: vince un'italiana. La classifica World's 50 Best Beaches

Ora che l'estate è alle porte, inizia a farsi strada la voglia di relax e di mare. Se pensate che per ammirare paesaggi mozzafiato e acque cristalline sia necessario andate all'estero vi basterà consultare questo articolo per farvi un'idea diversa. Gli esperti di The World's 50 Best Beaches 2025 hanno stilato una classifica delle spiagge più belle prendendo in considerazione diversi fattori come la fauna selvatica, il suo stato incontaminato, le attività commerciali, l'accessibilità e le acque.

Spiagge più belle del mondo, Italia prima nella classifica

La spiaggia più bella del mondo è italiana. In cima alla classifica mondiale troviamo Cala Goloritzé, in Sardegna. Considerata patrimonio dell'Unesco, il suo paesaggio ha colpito i giudici che l'hanno definita più di una semplice spiaggia: "Che si guardi dall'alto o si stia in riva al mare con i piedi immersi nell'acqua, lo scenario è davvero mozzafiato. L'acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue davvero questa spiaggia sono i grandi sforzi di conservazione che la proteggono".

Cala Goloritzé si può raggiungere in barca da Cala Gonone o da Santa Maria Navarrese ma non vi è possibilità di approdo con barche e gommoni se non ad una distanza di 200 metri. Il modo migliore per raggiungerla è a piedi. La spiaggia di Cala Goloritzé è a numero chiuso quindi l'accesso è limitato ad un massimo di 250 persone al costo di un ticket di 7 euro.

Al 50° posto della classifica delle spiagge più belle al mondo figura un'altra spiaggia sarda, la Pelosa di Stintino, nel Sassarese. "Nota per le sue splendide acque turchesi e poco profonde, La Pelosa viene spesso paragonata alle spiagge tropicali, pur trovandosi nel Mediterraneo. La spiaggia è protetta da una baia poco profonda, che rende le acque calme e ideali per nuotare e rilassarsi. La sua posizione unica, con vista sull'iconica Torre della Pelosa del XVI secolo e sulla piccola isola di Piana, contribuisce al suo fascino unico", si legge così nella motivazione di chi ha stilato la classifica. La spiaggia della Pelosa è una meta ambita dai turisti tanto che gli accessi sono limitati.

Le migliori spiagge in classifica

Tra le nazioni europee la Grecia è quella più rappresentata con tre spiagge: Fteri Beach (4º), Voutoumi Beach (16º) e Porto Katsiki (36º). Tra tutte le nazioni rappresentate nella classifica, l’Australia si distingue per avere il maggior numero di spiagge incluse: Turquoise Bay (11ª posizione), Wharton Beach (21ª) e Nudei Beach (37ª). Anche il Brasile si fa notare con due destinazioni balneari: Pontal do Atalaya (20ª) e Baía do Sancho (25ª). La Repubblica Dominicana vanta anch’essa due presenze: Canto de la Plata (6ª) e Bahía de las Águilas (34ª). Altri Paesi che contano almeno due spiagge in classifica includono Anguilla, con Shoal Bay East (14ª) e Meads Bay (35ª); l’Indonesia con Pink Beach (13ª) e Pulau Palambak (27ª); le Filippine con Entalula Beach (2ª) e Bon Bon Beach (38ª); infine, le Seychelles con Anse Source d’Argent (7ª) e Anse Georgette (30ª).