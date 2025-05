Vacanze in Sardegna? Ecco quali sono le spiagge a numero chiuso (e spesso a pagamento) da prenotare prima

La Sardegna è sicuramente una meta perfetta per gli amanti del mare e dei paesaggi incantevoli. Con le sue immense spiagge e panorami unici rappresenta un gioiello naturale italiano che tutto il mondo ci invidia. Come tutti i gioielli però, necessita di protezioni speciali, ed è per questo motivo che molte spiagge sarde sono a numero chiuso, accessibili solo su prenotazione e talvolta dietro un piccolo contributo.

Spiagge a numero chiuso in Sardegna

Se stai programmando le tue vacanze in Sardegna e non vuoi perdere l'occasione di crogiolarti al sole in alcuni dei lidi più belli e rinomati, probabilmente dovrai iniziare ad organizzarti adesso. Ci sono infatti alcune spiagge dell'isola accessibili solo su prenotazione. Alcuni lidi erano già ad accesso limitato lo scorso anno, mentre altri sono stati inseriti nel 2025. D'altronde quest'isola italiana vanta alcuni gioielli davvero unici, come dimostrano le 16 Bandiere Blu 2025 ottenute quest'anno, che devono essere preservati dalle invasioni di massa.

Spiagge a numero chiuso in Sardegna

L'accesso ai lidi sardi contingentati inizia, in alcuni casi, già dal 1° giugno. Dallo scorso anno sono ad accesso limitato:

La Rena Bianca – Santa Teresa Gallura dal 1° giugno al 30 settembre (con ticket d'ingresso da 3,50 euro da acquistare in presenza o online)

dal 1° giugno al 30 settembre (con ticket d'ingresso da 3,50 euro da acquistare in presenza o online) Piscine di Cannigione – Arzachena/Costa Smeralda dal 15 luglio al 31 agosto solo su prenotazione da effettuare sul sito www.arzachenaspiagge.it

dal 15 luglio al 31 agosto solo su prenotazione da effettuare sul sito www.arzachenaspiagge.it La Pelosa – Stintino dal 15 maggio accessibile su prenotazione nell'app ufficiale (1500 posti disponibili) e con biglietto da 3,50 euro

dal 15 maggio accessibile su prenotazione nell'app ufficiale (1500 posti disponibili) e con biglietto da 3,50 euro Cala Goloritzè – Baunei che per contrastare l'overturismo ha deciso di accettare al massimo fino a 250 persone in contemporanea. L'ingresso al sentiero è consentito solo dalle 7.30 alle 15, mentre la permanenza è ammessa fino alle 17. Per entrare è necessario essere in possesso del ticket 7 euro acquistabile sul sito Heart of Sardinia, nell'app dedicata o all’ingresso

che per contrastare l'overturismo ha deciso di accettare al massimo fino a 250 persone in contemporanea. L'ingresso al sentiero è consentito solo dalle 7.30 alle 15, mentre la permanenza è ammessa fino alle 17. Per entrare è necessario essere in possesso del ticket 7 euro acquistabile sul sito Heart of Sardinia, nell'app dedicata o all’ingresso Cala Mariolu, Cala Biriola, Cala dei Gabbiani – Baunei non accettano più di 700 persone al giorno. Il ticket d'ingresso da 1 euro può essere acquistato dal sito www.turismobaunei.it

non accettano più di 700 persone al giorno. Il ticket d'ingresso da 1 euro può essere acquistato dal sito www.turismobaunei.it Punta Molentis e Porto Sa Ruxi – Villasimius sono due perle sarde che hanno scelto di tutelare il proprio patrimonio con un limite massimo di persone giornaliero (150 per Punta Molentis e 450 per Porto Sa Ruxi). Quest'ultima prevede solo costi di parcheggio, mentre per accedere alla prima è necessario munirsi di un biglietto del costo di 1 euro

sono due perle sarde che hanno scelto di tutelare il proprio patrimonio con un limite massimo di persone giornaliero (150 per Punta Molentis e 450 per Porto Sa Ruxi). Quest'ultima prevede solo costi di parcheggio, mentre per accedere alla prima è necessario munirsi di un biglietto del costo di 1 euro Tuerredda – Teulada dall'11 giugno al 30 settembre è accessibile solo a un max di 1.100 persone giornaliere (729 spiaggia libera, 371 stabilimenti)

dall'11 giugno al 30 settembre è accessibile solo a un max di 1.100 persone giornaliere (729 spiaggia libera, 371 stabilimenti) Cala Brandinchi e Lu Impostu – San Teodoro dal 1° giugno al 30 settembre per accedere al lido sarà necessaria prenotazione da effettuare sul sito www.santeodorospiagge.it, e acquisto del biglietto d'ingresso da 1 euro

dal 1° giugno al 30 settembre per accedere al lido sarà necessaria prenotazione da effettuare sul sito www.santeodorospiagge.it, e acquisto del biglietto d'ingresso da 1 euro Oasi Biderosa – Orosei da maggio spiaggia a numero chiuso. Informazioni dettagliate disponibili sul sito ufficiale www.oasibiderosa.it

da maggio spiaggia a numero chiuso. Informazioni dettagliate disponibili sul sito ufficiale www.oasibiderosa.it Cala Coticcio/Cala Brigantina – Parco nazionale arcipelago di La Maddalena non più di 60 persone al giorno e modalità d'accesso solo con guide autorizzate dal Parco. Il costo d'ingresso è di 3 euro a persona (contributo al Parco) oltre al costo guida. Da quest'anno anche i residenti dovranno utilizzare una guida, che in taluni casi viene offerta con la formula "accompagnamento gratuito per i maddalenini"

Oltre a questi lidi, già a numero chiuso lo scorso anno, altri sono stati aggiunti in vista dell'estate 2025. Si tratta di Piscina Rei, Tziu Franciscu e Monte Nai (Muravera) e Mari Pintau (Quartu Sant’Elena). Per questi lidi prestigiosi sono ancora in corso le modalità di accesso che verranno rese note nelle prossime settimane.

Sono in genere esentati dal biglietto d'ingresso alle spiagge a numero chiuso i residenti e, in alcuni casi, anche i bambini al di sotto di una determinata soglia d'età. Se stai programmando le tue vacanze in Sardegna e non vuoi perderti l'occasione di visitare anche queste perle del Mediterraneo ti consigliamo di contattare i siti ufficiali per ulteriori informazioni.