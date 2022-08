I 15 consigli per combattere il caldo

Come difendersi dalle ondate di calore? Le ultime settimane sono state all'insegna del gran caldo con temperature da record lungo tutto lo stivale. L'emergenza caldo ha messo a dura prova la salute di diverse categorie di persone, ma combattere l'afa e il calore si può. Come? Ecco alcuni pratici consigli.

Caldo e afa: consigli su come difendersi

Non si placa l'intensa ondata di calore che da settimane ha colpito il nostro paese. Da Nord a Sud la situazione è pressoché identica: afa, gran caldo e temperature da record con picchi anche 40°. Per affrontare al meglio il caldo è possibile seguire una serie di accorgimenti per difendersi dalla calura evitando così problemi di vario tipo per la salute come un colpo di calore.

Curiosi di scoprire quali sono? Ecco per voi una lista con 15 pratici consigli per affrontare al meglio l'estate 2022, una delle più calde degli ultimi 20 anni!