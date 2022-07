Chi soffre di più il caldo e perché? Ecco le categorie a rischio

Il caldo africano non dà tregua. Oramai da settimane il nostro paese è stato travolto dall'Anticiclone Nord-Africano che ha fatto registrare una serie di intense ondate di calore con temperature record. Una situazione che preoccupa e che potrebbe creare non pochi problemi ad alcune categorie di persone. Quali sono le persone più vulnerabili e cosa si può fare per aiutarle? Scopriamolo insieme.

Caldo estremo: ecco le categorie e persone più vulnerabili al caldo

L'estate 2022 si conferma una delle più calde degli ultimi vent'anni. Negli ultimi mesi, infatti, la colonnina di mercurio ha fatto registrare temperature da record non solo in Italia, ma anche in Europa creando una serie di disagi: roghi, incendi, ma anche aeroporti chiusi in Uk per lo scioglimento dell'asfalto. Il gran caldo africano non sembra diminuire, anzi nei prossimi giorni è prevista una nuova intensa ondata di calore che rappresenta un serio rischio di salute per una serie di persone e sottogruppi di popolazione che presentano una limitata capacità di termoregolazione fisiologica o semplicemente vivono con una malattia cronica. La pandemia e l'aumento dei contagi sicuramente non aiuta; per questo motivo è fondamentale monitorare e controllare alcune categorie di persone vulnerabili al grande caldo.



Tra le categorie più a rischio segnalate dal Ministero della Salute ci sono:

persone anziane

neonati e bambini

donne in gravidanza

persone con malattie croniche (malattie cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, morbo di Parkinson etc.)

persone con disturbi psichici

persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti

persone ospiti in residenze sanitarie assistenziali

persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci

persone che fanno uso di alcol e droghe

persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta

persone con condizioni socio-economiche disagiate

persone con infezione da Covid-19.

Per affrontare al meglio il gran caldo dell'estate 2022 prima di tutto è importante assicurare un adeguato ricambio di aria nella propria abitazione. Una scarsa ventilazione o un utilizzo smodato dell'aria condizionata possono creare danni e disagi sulla salute delle persone a rischio. Una ventilazione naturale è preferibile a quella meccanica, anche se non sempre è fattibile soprattutto per chi vive in grandi città.

Durante le ondate di calore tra le persone più a rischio ci sono gli anziani, ancor peggio se con malattie croniche in quanto più sensibili alle alte temperature, hanno una riduzione dello stimolo della sete e una minore efficienza di meccanismi della termoregolazione. In caso di difficoltà è vivamente consigliato di contattare un parente, un amico o semplicemente un vicino di casa e in caso di urgenza contattare ambulatorio medico, guardia medica, 118.

Anche i neonati e i bambini sono tra le categorie a rischio in quanto hanno una minore capacità di termoregolazione e rischiano una maggiore disidratazione e un aumento eccessivo della temperature corporea. Per affrontare al meglio il caldo è consigliato di tenerli all'ombra, lasciarli scoperti e in caso di sintomi moderati o gravi contattare il pediatra.

Per le donne in gravidanza, invece, il rischio del gran caldo è la disidratazione visto l’aumento del volume del sangue materno per un adeguato flusso sanguigno alla placenta. In caso di malattie croniche o di patologie come diabete o pressione alta c'è anche il rischio di un parto prematuro. Qualora dovessero presentarsi sintomi come la disidratazione è importante bere e se la situazione non dovesse migliorare contattare il proprio medico o ginecologo.

Per difendersi dal gran caldo di queste settimane è consigliato a tutti di prestare attenzione all'alimentazione e all'idratazione, evitando di uscire negli orari di punta per evitare spiacevoli problemi come un colpo di calore.