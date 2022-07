Meteo, caldo senza sosta: temperature sopra la media ovunque, le previsioni del tempo

Non si placa l'ondata di calore in Italia. L'Anticiclone Nord-Africano continua ad insistere su tutta l'Europa Occidentale, ma da mercoledì la coda investirà direttamente il nostro paese provocando una nuova intensa ondata di calore con temperature da record e afa. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, da mercoledì caldo africano con impennata delle temperature

L'Italia è nel pieno della quarta intensa ondata di calore innescata dal passaggio dell’Anticiclone Nord-Africano. Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono all'insegna del grande caldo quasi ovunque con valori delle temperature al di sopra della media del periodo. Bel tempo e clima soleggiato da Nord a Sud con picchi di temperature che toccheranno i 36-38° in diverse zone: pianura padana occidentale, le regioni tirreniche, il Sud e le Isole. La situazione peggiorerà da mercoledì 20 luglio quando l'Anticiclone Nord-Africano investirà in modo deciso il nostro paese causando una nuova intensificazione dell’ondata di caldo con temperature che supereranno i 40 gradi al Centro-Sud, ma anche nelle regioni del Nord.

La giornata di domenica 17 luglio è stata perlopiù calda e soleggiata quasi ovunque ad eccezione di qualche annuvolamento nelle zone montuose del Nord e brevi ed isolati rovesci sui rilievi fra Lazio e Abruzzo. Caldo intenso nelle regioni tirreniche, al Sud e nelle Isole Maggiori con picchi di 37-38 gradi.

La tendenza meteo e le previsioni dei prossimi giorni

Le previsioni meteo per la giornata di lunedì 18 luglio delineano una situazione stabile. Bel tempo e sole quasi ovunque con qualche nuvola innocua nelle aree montuose. Le temperature resteranno alte con punte di 36-38° al Centro-Sud e Isole. Da martedì 19 luglio, invece, è previsto l'arrivo di una nuova massa d'aria rovente sull'Europa complice l'intensificazione dell'Anticiclone Africano che perdurerà per tutta la prossima settimana sul nostro paese. Previste temperature di gran lunga superiori alla media del periodo con l'estate 2022 che si conferma la più calda degli ultimi vent'anni.

Tempo soleggiato lungo tutto lo stivale, ma non si escludono sporadiche piogge nelle ore più calde del giorno nelle zone di montagna. L'assenza di precipitazioni, associata all'insistere del grande caldo, peggiorerà la già drammatica situazione della siccità in cui riversano diverse regioni. Da mercoledì 20 luglio la situazione peggiorerà ancora di più con una nuova intensificazioni dell'aria calda causata dal passaggio dell'Anticiclone sul Mar Mediterraneo che investirà il nostro paese facendo registrare temperature da record. Picchi di calore al Centro-Nord e Sardegna con la colonnina di mercurio che supererà in alcune zone i 40 gradi. La nuova ondata di caldo non sarà momentanea, anzi le previsioni meteo segnalano che potrebbe durare fino al prossimo weekend.