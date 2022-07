Meteo, ondata di caldo record: quanto durerà? Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni meteo quanto dura questa ondata di caldo record? Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni. Il fine settimana sarà all'insegna dell'Anticiclone Nord-Africano che continuerà a rimanere saldamente posizionato sull'Italia e non mostrerà alcun segno di cedimento. Il tempo pertanto sarà soleggiato e il caldo sarà sempre più afoso e intenso soprattutto al Sud e sulle Isole piuttosto che al Centro Nord dove si attende un leggero calo. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: cosa ci attende nel fine settimana

Cosa dicono le previsioni meteo? Quanto dura questa quarta ondata di caldo così intensa? Ebbene, viste le ultime proiezioni il peggio potrebbe arrivare nella parte centrale della prossima settimana. Da mercoledì 20 luglio potremo dover fare i conti con una ulteriore intensificazione del caldo africano. La colonnina di mercurio salirà, molto probabilmente, fino alla soglia dei 40 gradi in diverse zone d'Italia.

Nel frattempo possiamo scoprire meglio cosa dobbiamo aspettarci questo fine settimana. Per la giornata di oggi - sabato 16 luglio - le temperature sono in leggera flessione e in generale inferiori a 36 gradi al Nord mentre fanno registrare un lieve aumento altrove. Nelle zone interne del Centro Sud e in Sardegna si possono arrivare a toccare picchi di 39-40 gradi.

Domenica 17 luglio, invece, le temperature massime faranno registrare un ulteriore lieve calo al Nord e nelle regioni centrali adriatiche. Al Sud e sulle Isole si toccheranno i 37-38 gradi.

L'inizio di una nuova settimana e l'innalzamento delle temperature

La prossima settimana sarà generalmente soleggiata e tra mercoledì e venerdì il caldo si farà sempre più intenso.

Lunedì le temperature rimarranno simili a quelle registrate nella giornata di domenica. Le regioni occidentali saranno ancora le più calde, rispetto a quelle orientali. Già martedì 19 i valori tenderanno ad aumentare per poi raggiungere il picco massimo a partire dal giorno successivo.

Ci attende una settimana rovente dove occorrerà rispettare i consigli per affrontare il gran caldo rimanendo a casa nelle ore di punta e cercando di bere molta acqua per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione.