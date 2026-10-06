Zanzare a ottobre, perché ce ne sono ancora così tante? Non è solo colpa del caldo

Ancora le zanzare a ottobre? Si, ma perché ce ne sono così tante? Non è solo colpa del caldo e delle temperature più miti. L'arrivo dell’autunno, sfortunatamente non significa necessariamente la scomparsa immediata di questi insetti.

In particolare per la zanzara tigre, che può continuare a essere presente nelle città, sui balconi e nei giardini quando le condizioni meteorologiche restano favorevoli. A fare la differenza sono soprattutto le temperature, ma non solo: anche la presenza di acqua e le caratteristiche degli ambienti urbani possono mantenere attivo il ciclo della zanzara ben oltre la fine dell’estate.

Zanzare a ottobre: ecco perché il caldo può prolungare la loro attività

Certo, le zanzare ci sono ancora a ottobre per colpa del caldo. Uno dei fattori principali, ma non l'unico, sono proprio le temperature miti e i valori sopra le medie stagionali. Se le giornate autunnali rimangono relativamente calde e le notti non diventano ancora troppo fredde, la zanzara tigre può continuare a muoversi e a riprodursi. Dove? Soprattutto nelle città dove: asfalto, muri e superfici esposte al sole possono creare condizioni leggermente più favorevoli rispetto alle aree circostanti perché trattengono il calore anche dopo il tramonto.

Altro fattore oltre al caldo? Ebbene un ruolo importante lo svolge anche l’acqua. Non sono necessari grandi accumuli. Basta un sottovaso, un secchio, un annaffiatoio o qualsiasi piccolo recipiente capace di trattenere acqua piovana perché può diventare un potenziale luogo di sviluppo delle larve. Ecco perché anche dopo un temporale autunnale è importante controllare balconi, terrazzi e giardini.

La situazione può però cambiare da una zona all’altra d’Italia. Come? Nelle aree dove il clima rimane più mite, la presenza della zanzara può protrarsi più a lungo rispetto alle zone caratterizzate da un raffreddamento più rapido.

Le zanzare rimarranno tutto ottobre?

Per sapere se le zanzare rimarranno tutto il mese di ottobre occorrerà tener d'occhio le previsioni e le temperature. Il freddo rallenta l'attività, ma le uova resistono. Con il progressivo abbassamento delle temperature e la diminuzione delle ore di luce, l’attività degli insetti tende a ridursi. Questo però non significa che la loro popolazione scompaia completamente con l'arrivo dell'autunno.

La zanzara tigre ha infatti sviluppato una strategia che le permette di superare la stagione fredda. Forse non tutti sanno che parte delle uova deposte durante la stagione può rimanere inattiva per mesi, per poi riprendere il proprio ciclo quando in primavera tornano temperature, acqua e condizioni di luce più favorevoli.