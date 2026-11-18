Foto: WWF

Gli oceani nascondono ancora numerosi segreti, soprattutto nelle zone più profonde, dove gli organismi viventi riescono a sopravvivere in condizioni ambientali estreme. Una recente ricerca scientifica ha portato alla luce nuove informazioni sulla presenza della vita negli abissi marini, suscitando grande interesse tra gli studiosi di tutto il mondo. Lo studio è stato realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Brema, che ha analizzato attentamente 244 noduli polimetallici. Si tratta di particolari aggregati minerali presenti sul fondo degli oceani, caratterizzati da una notevole ricchezza di metalli. Queste formazioni rocciose si trovano distribuite su vaste aree dei fondali marini dell’oceano Pacifico.

Incredibile scoperta nelle profondità oceaniche, individuate 245 creature marine

L’analisi approfondita dei noduli polimetallici ha permesso agli studiosi di individuare migliaia di piccoli organismi nascosti nelle fessure e negli spazi interni delle rocce. Complessivamente sono stati censiti 4.139 esemplari, con un massimo di 245 animali rinvenuti in un singolo campione. Queste forme di vita si sviluppano a circa 5.000 metri sotto il livello del mare, in un ambiente privo di luce, caratterizzato da temperature molto basse e pressioni elevatissime. La ricerca ha dimostrato che queste formazioni minerali rappresentano veri e propri rifugi naturali per numerose specie, diversamente da quanto si pensava in passato. Tra gli organismi individuati figurano nematodi, copepodi e altri minuscoli invertebrati che costituiscono la fauna tipica degli abissi. Le cavità delle rocce offrono loro protezione e superfici adatte alla sopravvivenza in un fondale prevalentemente ricoperto di fango.

Gli scienziati hanno inoltre scoperto che gli animali presenti all’interno dei noduli appartengono a comunità biologiche differenti da quelle che popolano i sedimenti circostanti. Un altro elemento interessante riguarda la somiglianza tra gli ecosistemi individuati in rocce molto lontane tra loro. Comunità di organismi con caratteristiche simili sono state infatti osservate anche in noduli separati da oltre mille chilometri. Questa scoperta suggerisce che le specie degli abissi possiedano efficaci capacità di diffusione e colonizzazione, aprendo nuove prospettive sulla conoscenza della biodiversità nascosta nelle profondità oceaniche.

Le conseguenze sulla biodiversità

La crescente richiesta di minerali presenti nei fondali marini sta alimentando l’interesse delle aziende per l’estrazione nelle profondità oceaniche, un’attività conosciuta come deep-sea mining. Per recuperare queste risorse vengono progettati speciali veicoli meccanici capaci di raggiungere gli abissi, raccogliere le rocce minerali e trasportarle in superficie. Questa pratica, tuttavia, potrebbe provocare conseguenze molto gravi sugli ecosistemi sottomarini. La rimozione dei noduli polimetallici comporterebbe infatti la perdita degli habitat naturali che ospitano numerose specie animali.

Il problema è ancora più serio se si considera che queste strutture impiegano milioni di anni per formarsi e non possono essere ricostituite in tempi brevi. A ciò si aggiunge il rischio che le attività di scavo sollevino grandi quantità di sedimenti, che potrebbero disperdersi per chilometri e danneggiare gli organismi marini. Gli esperti temono quindi che lo sfruttamento minerario degli abissi possa compromettere in modo permanente la biodiversità e l'equilibrio degli ambienti oceanici.