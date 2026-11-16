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Happy City Index 2026: ecco i Paesi in cui si vive meglio e più felici, Italia al 18° posto

Il nuovo Happy Passports Index 2026 incorona la Finlandia, davanti a Islanda e Danimarca tra i Paesi in cui si vive meglio.
Ambiente16 Novembre 2026 - ore 14:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
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In che misura la possibilità di decidere liberamente in quale Paese risiedere, formarsi o costruire la propria carriera influenza la soddisfazione personale? È proprio per rispondere a questa domanda che Global Citizen Solutions ha ideato l'edizione inaugurale dell'Happy Passports Index 2026, un parametro innovativo che incrocia il livello di felicità dichiarato dalle popolazioni con i diritti civili e la libertà di movimento globale assicurati dal passaporto posseduto. In cima alla classifica delle cinquanta nazioni prese in esame svetta la Finlandia, tallonata da Islanda e Danimarca, a conferma di un netto primato europeo che conquista otto dei primi dieci posti e celebra il trionfo dei paesi scandinavi.

Happy City Index 2026, ecco i Paesi in cui si vive meglio e più felici

Con un punteggio di 93,2 su 100, la Finlandia si aggiudica la vetta della classifica, spinta soprattutto dallo straordinario appagamento dei suoi cittadini. Al secondo gradino si piazza l'Islanda (92,4), forte di un risultato eccezionale sul fronte delle libertà individuali, seguita dalla Danimarca (92,1) che completa il podio imponendosi come l'unica nazione sempre presente nella top four di ogni singolo parametro valutato.

Subito dopo, a completare le prime dieci posizioni, figurano la Norvegia (89,3), la Svizzera (88,3) – che brilla per benessere materiale, sanità e sicurezza – la Svezia (88,2), i Paesi Bassi (86,2), la Nuova Zelanda (84,4), l'Austria (83,8) e infine Singapore (82,8).

Per stilare la graduatoria, l'Happy Passports Index ha esaminato cinquanta Stati appartenenti a sei diverse macro-aree geografiche, attribuendo un peso equivalente del 25% a quattro distinti ambiti di analisi.

Il primo criterio esamina la felicità percepita, attingendo alle valutazioni dei residenti sulla propria qualità della vita raccolte dal World Happiness Report. Il secondo ambito indaga la libertà personale interna, mettendo in relazione le tutele civili con l'effettiva autonomia decisionale avvertita dagli individui. Il terzo fattore quantifica la libertà di movimento oltreconfine, ponderando sia il numero di nazioni visitabili senza bisogno di visto sia il livello di benessere garantito dalle destinazioni accessibili. L'ultima area riassume infine la solidità materiale, integrando tra loro il reddito medio per abitante, la speranza di vita in salute e l'indice di stabilità pacifica.

La posizione dell'Italia

Scomponendo la classifica nei suoi diversi parametri affiorano divari davvero notevoli. All'interno della top ten, il caso più singolare riguarda senza dubbio Singapore: pur detenendo il documento d'identità più potente del paniere e guidando le graduatorie per ricchezza e stabilità, la città-stato precipita in ventitreesima posizione quando si valuta esclusivamente l'appagamento personale dichiarato dagli abitanti.

Un andamento analogo caratterizza anche l'Italia, che riesce a piazzarsi diciottesima nella classifica generale con 76,6 punti grazie soprattutto all'ampia libertà di spostamento internazionale garantita dal passaporto tricolore. Se però si sposta l'attenzione sul benessere soggettivo avvertito dalla popolazione, la nostra penisola scivola fino al ventiquattresimo gradino.

Appena fuori dall'élite dei primi dieci si distinguono inoltre la Germania all'undicesimo posto (82,3), la Spagna al sedicesimo (79,0). Il Giappone è al ventesimo (76,0) e gli Stati Uniti sono ventottesimi (70,7), mentre in fondo all'elenco troviamo nell'ordine Turchia, Marocco e Kenya.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Novembre ore 16:42

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