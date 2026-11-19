Un episodio sorprendente si è verificato nel cuore della notte lungo la strada che collega la Val di Scalve a Borno, in provincia di Bergamo. Un orso bruno è stato ripreso mentre attraversava rapidamente la carreggiata, attirando l’attenzione degli automobilisti e degli utenti del web.

Il filmato, della durata di circa venti secondi, mostra l’animale correre sull’asfalto in direzione della Vallecamonica. La scena è stata immortalata nei pressi della frazione Dosso, nel territorio comunale di Azzone.

Orso bruno avvistato nel Bergamasco, cosa è successo

La presenza dell’orso lungo la strada tra la Val di Scalve e la Vallecamonica sarebbe stata notata da alcuni amici che stavano viaggiando in auto nella serata di sabato. L’animale, sorpreso dal rumore del veicolo e dalla luce intensa dei fari, avrebbe iniziato a correre più velocemente lungo la carreggiata, cercando una via di fuga.

Dopo aver percorso alcuni metri, il plantigrado ha superato agilmente il guard rail, scomparendo tra gli alberi e la vegetazione del bosco sottostante. La diffusione del filmato sui social ha spinto la sindaca di Azzone, Mirella Cotti Cometti, a contattare la Polizia Provinciale di Bergamo per le opportune verifiche. Al momento, infatti, non sono ancora stati chiariti con certezza né il giorno in cui è avvenuto l’episodio né il punto esatto dell’avvistamento.

Secondo le prime informazioni raccolte dal Comune, l’esemplare potrebbe essere un giovane orso bruno, già indipendente dalla madre ma ancora in fase di crescita. Si tratterebbe quindi di un animale impegnato a esplorare nuovi territori, probabilmente alla ricerca di un luogo tranquillo dove trascorrere il periodo del letargo invernale.

La prima cittadina ha invitato chi possiede animali da allevamento o da cortile a verificare le recinzioni e a tenerli al riparo durante la notte, adottando alcune semplici precauzioni. Ai residenti è stato inoltre raccomandato di mantenere la calma, non avvicinarsi all’orso e soprattutto non seguirlo con l’automobile, per evitare situazioni pericolose.

I precedenti avvistamenti

Il recente avvistamento sulle Alpi Orobie Orientali riporta al centro dell’attenzione la presenza degli orsi nelle montagne bergamasche, dove già durante la scorsa estate alcuni escursionisti avevano ripreso un giovane esemplare nei dintorni di Vilminore di Scalve.

Secondo le ipotesi, potrebbe trattarsi di un animale proveniente dal Trentino-Alto Adige, arrivato nella zona durante i suoi spostamenti. Nonostante in passato gli orsi siano stati eliminati da questi territori, il loro ricordo continua a essere profondamente legato alla storia e alle tradizioni della Val di Scalve.

La figura del plantigrado compare infatti in diversi simboli storici locali, dagli stemmi di Vilminore al Palazzo Pretorio, fino al monumento presente in Piazza dell’Orso a Schilpario. Accompagnato dalla scritta latina “tutus in silvis”, che significa “al sicuro nei boschi”, l’animale rappresenta da secoli il rapporto tra la comunità montana e il proprio ambiente naturale.