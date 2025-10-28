Weekend di Ognissanti tra sole e pioggia: ecco le previsioni per i primi di novembre

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend di Ognissanti? Il primo fine settimana del mese di novembre trascorrerà, molto probabilmente, tra sole e pioggia. Ecco tutti i dettagli nelle ultime tendenze per questa settimana che ci porta a salutare il mese di ottobre e ci traghetta nel penultimo mese del 2025.

Previsioni meteo ultimi giorni di ottobre: fase di maltempo sull'Italia

Per comprendere meglio gli scenari per il mese di novembre, dobbiamo far partire la nostra analisi da quelle che sono le previsioni meteo per la fine di ottobre. La situazione metereologica ci mostra che la temporanea pressione sul Mediterraneo Centrale garantirà anche nelle prossime ore di questo martedì 28 ottobre prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature autunnali ma senza eccessi.

Nella giornata di mercoledì 29 però si avvertiranno però i primi segnali di un deciso peggioramento, con un diffuso aumento della nuvolosità causato dall’avvicinarsi di una perturbazione che tra giovedì 30 e venerdì 31 attraverserà tutta l’Italia, portando maltempo soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.

Pertanto mercoledì 29 ottobre avremo nello specifico una giornata con possibile locale pioviggine nelle regioni di Nord-Ovest. In serata il rischio si estenderà a Emilia, Veneto occidentale, Venezia Giulia e Toscana. Le temperature massime saranno di conseguenza in calo al Nord-Ovest e intorno ai 15 gradi, senza grandi variazioni nel resto del Paese con valori di 20 gradi e oltre lungo il Tirreno e nelle due isole maggiori.

Negli ultimi due giorni di ottobre l’Italia sarà esposta a correnti umide sud-occidentali in quota e venti meridionali al suolo. Questo flusso convoglierà aria mite associata però ad un fronte perturbato. Giovedì ad esempio sarà già una giornata molto nuvolosa un po’ ovunque con piogge sparse anche a carattere di rovescio soprattutto nel settore ligure e su Toscana, Lazio e Sardegna.

Qualche pioggia più debole e isolata potrà spingersi fino all’Emilia e all’Umbria mentre sul resto del Nord i cieli grigi fino al pomeriggio saranno associati a fenomeni più sporadici, per lo più sotto forma di pioviggine, seguita poi in serata da piogge più significative. Venerdì il fronte avanzerà ulteriormente con una fase instabile, caratterizzata da rovesci o temporali sparsi localmente anche forti, che attraverserà il Sud e la Sicilia.

In Sardegna tendenza a parziali schiarite, in particolare nell’est dell’isola, mentre al Centro Nord prevarranno ancora molte nuvole ma con fenomeni molto irregolari. Le zone a maggior rischio di pioggia dovrebbero essere il Nord Ovest, il Friuli Venezia Giulia e fino al mattino anche la Toscana e il Lazio.

Tendenze meteo per i primi giorni di novembre: che tempo farà nel weekend di Ognissanti?

Sottolineando che le tendenze meteo per i giorni successivi sono ancora caratterizzate da molta incertezza, ad oggi quello che si delinea è un weekend caratterizzato da tempo in miglioramento al Centro-Sud, mentre al Nord dovrebbero insistere nuvole e piogge.

Le attuali proiezioni, infatti, vedrebbero ancora un temporaneo rigonfiamento di un’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, ma con estensione limitata al Centro Sud dove dovrebbero tornare a prevalere condizioni stabili e asciutte sempre associate a clima mite. Il Nord dovrebbe rimanere esposto ad un umido flusso sud-occidentale. Pertanto nella giornata di sabato 1 novembre avremo ancora molte nuvole ma pochi fenomeni isolati concentrati lungo le Alpi e in Liguria.

Domenica 2 novembre invece possibile arrivo di un fronte più organizzato con calo termico e piogge più significative che la sera potrebbero coinvolgere anche la Toscana.