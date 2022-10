Questo weekend arriva la luna piena del Cacciatore, il primo plenilunio d'autunno non sarà una Harvest Moon

Tutti pronti all'appuntamento di domani sera - domenica 9 ottobre 2022- con il primo plenilunio d'autunno. Se da un lato le più recenti previsioni meteo indicano l'arrivo di due perturbazioni che potrebbero offuscare il disco lunare, dall'altro quello che ci attende è uno dei pleniluni più suggestivi e ricco di curiosità. Eccone qualcuna.

Luna piena del Cacciatore, quando ammirarla

Come informano dall'Uai il primo plenilunio d'autunno sarà visibile tempo permettendo - domani domenica 9 ottobre. Alle 22.55 ora italiana il disco lunare raggiungerà il suo massimo splendore.

In presenza di cielo sereno potremmo ammirarla a occhio nudo e lasciarci suggestionare dal suo bagliore arancione, dovuto al fatto che si troverà molto vicina all'orizzonte, in un punto in cui l'atmosfera è particolarmente densa.

La luna Piena d'ottobre non sarà una Harvest Moon

Può accadere che il plenilunio d'ottobre venga indicato anche con il termine Harvest Moon, che tradotto significa letteralmente Luna del raccolto. In realtà non sempre è così, poiché il nome viene dato al plenilunio che si verifica più a ridosso dell'equinozio d'autunno.

In pratica con il termine Harvest Moon si identifica la luna piena più vicina al momento che "segna" ufficialmente il cambio di stagione e che quest'anno è avvenuto il 22 settembre, ovvero in una data più prossima al plenilunio di settembre piuttosto che a quello di ottobre. Sono i due pleniluni del nono e del decimo mese dell'anno a "contendersi" il titolo di Harvest Moon. Per trovare un plenilunio del Raccolto d'ottobre occorre risalire al 2020.

Una curiosità: sapevate che anche la Luna Piena del Cacciatore non coincide sempre con il plenilunio di ottobre? In realtà con questo nome i nativi americani identificavano la luna piena che seguiva quella del Raccolto, per cui quando la Harvest Moon si verifica in ottobre sarà la Luna piena di novembre a prendere il nome di Hunter's Moon, o Luna piena del Cacciatore.

Ma se anche quella che ci attende domani non sarà Harvest Moon ciò non toglie che si tratti comunque di uno spettacolo davvero suggestivo. Avvolta da una suggestiva sfumatura arancio-rossastra la Luna Piena del Cacciatore è pronta a regalarci emozioni. Appuntamento quindi a domani sera, con uno degli spettacoli celesti più affascinanti, sperando che il tempo sia clemente e ci offra le migliori condizioni per l'osservazione. A proposito, ricordate di mettere in tasca qualche desiderio perché potrebbe capitarvi di incrociare con lo sguardo anche qualche stella cadente d'autunno.