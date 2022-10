Luna del Cacciatore, ecco quando e come ammirare la prima luna piena d'autunno

Foto di repertorio

Tra pochi giorni arriverà la prima luna piena d'autunno. Conosciuta anche come Luna del Cacciatore promette di dare spettacolo nel cielo d'ottobre con il suo magnifico alone arancione. Ecco quando e come ammirarla in tutto il suo splendore.

Luna del Cacciatore 2022, quando e come ammirarla

La Luna Piena del Cacciatore brillerà in cielo nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, e - come comunicato dall'Uai - raggiungerà il suo massimo splendore alle ore 22.55.

Per poterla ammirare in tutta la sua bellezza sarà sufficiente volgere lo sguardo al cielo, scegliendo magari un punto lontano da fonti luminose. Lo spettacolo è assicurato, anche perché la Luna si preannuncia rossastra, fenomeno dovuto al fatto che sorgerà abbastanza presto e si mostrerà vicina all'orizzonte. L'atmosfera più densa - che disperde più luce blu e lascia passare più luce rossa - fa sì che il disco lunare appaia ai nostri occhi con una colorazione arancione nel momento in cui inizierà a sorgere nel cielo.

La posizione particolare all'orizzonte ci mostrerà una Luna anche visivamente più grande, tuttavia il nostro satellite - nel plenilunio di ottobre - non sarà una Superluna. Tutti pronti a lasciarsi conquistare dal bagliore "magico" del primo plenilunio d'autunno? Ecco allora qualche informazione e curiosità per non farsi trovare impreparati.

Plenilunio del Cacciatore, la prima luna piena d'autunno

Il plenilunio di ottobre è conosciuto anche come Luna del Cacciatore - o Hunter's Moon - nome che gli è stato attribuito dai nativi americani - e più precisamente dalla tribù degli Algonchini - per identificare il periodo in cui si intensificavano le battute di caccia, che permettevano di fare grandi scorte di cibo per l'inverno.

Sempre l'intensa attività di caccia dei nativi americani tipica di questo periodo è all'origine dell'altro termine con cui veniva identificato il primo plenilunio d'autunno, ovvero Luna Piena del Sangue o Luna Sanguigna. La selvaggina risultava molto più facile da individuare e cacciare, perché i campi ormai nudi dopo il raccolto non offrivano nascondigli.

Inoltre la luna piena di ottobre - così come quella precedente - permette di avere una luminosità particolare, tipica dei due pleniluni più vicini all'equinozio d'autunno, caratteristica molto apprezzata dai nativi americani che vedevano così prolungarsi le ore di luce da dedicare alle loro attività.

Luna Piena del Cacciatore, non sarà Harvest Moon

Con il termine Harvest Moon viene indicata la Luna piena più prossima all'equinozio d'autunno. Il plenilunio di ottobre 2022 non sarà quindi identificato con questo termine, che letteralmente significa Luna del Raccolto.

Ricordiamo che l'equinozio d'autunno 2022 si è verificato il 22 settembre, per cui è stata la Luna piena del Mais - che ha illuminato il cielo lo scorso 10 settembre - a potersi fregiare di questo titolo.