Voli aerei: quanto prima bisogna essere in aeroporto

Uno dei timori principali dei viaggiatori aerei è di arrivare tardi in aeroporto e - dunque - di perdere il volo. Considerando tutte le procedure di check-in, i controlli di sicurezza, le code e il traffico, è importante e utile partire con anticipo, sommando magari al tempo suggerito dalla compagnia ulteriori 30 minuti, per gestire eventuali imprevisti.

Ogni volo ha le sue regole

Premesso che non esiste un tempo di anticipo valido per tutti e per ogni occasione, ci sono alcuni elementi che vanno tenuti in considerazione per evitare spiacevoli inconvenienti. Per esempio, per i voli nazionali le compagnie aeree suggeriscono almeno un'ora di anticipo rispetto alla partenza, mentre le ore salgono a due o tre nei casi di voli internazionali.

In tutti i casi, il consiglio principale è quello di muoversi per tempo: per quanto si possano fare calcoli scrupolosi, si possono sempre verificare degli imprevisti, dunque per questo motivo un ampio margine può rivelarsi prezioso. È bene anche ricordare che l’orario di partenza del volo non coincide con quello d’imbarco, quindi non si può arrivare all’ultimo minuto: di solito 15 minuti prima del decollo viene chiusa definitivamente la porta dell'aeromobile e non è più possibile salire a bordo. A volte questo anticipo sale anche fino a 30 minuti.

Per accelerare le tempistiche in aeroporto può essere utile procedere con il check-in online, controllando le regole della compagnia e ricordandosi di portare con sé tutti i documenti necessari. Arrivare in anticipo e muoversi con calma permette anche di ridurre lo stress, oltre che di utilizzare il tempo a disposizione per rilassarsi e godersi i punti ristoro o i negozi presenti all'interno del terminal.